Jazda konna dla dziecka. Od jakiego wieku zacząć i jak wybrać stajnię?

Nie ma jednego właściwego wieku na rozpoczęcie nauki. Najważniejsza jest gotowość dziecka do poznania zasad bezpieczeństwa

Pierwsze lekcje powinny odbywać się na spokojnym koniu i pod stałą opieką instruktora

Kask jeździecki jest potrzebny podczas każdej jazdy, także na lonży

Dobra stajnia dba o bezpieczeństwo dzieci, sprawny sprzęt i właściwą opiekę nad końmi

Plac Zabaw, odc. 32 - Krótkowzroczność u dzieci

Jazda konna dla dziecka: od jakiego wieku można zacząć?

Dziecko może rozpocząć naukę jazdy konnej, gdy potrafi słuchać krótkich poleceń, zatrzymać się na prośbę dorosłego i rozumie, że przy koniu nie wolno biegać ani krzyczeć. Nie ma jednej granicy wieku, która byłaby dobra dla wszystkich. Część stajni prowadzi krótkie zajęcia dla przedszkolaków, ale dla jednego pięciolatka będzie to dobry moment, a dla innego lepiej sprawdzi się jeszcze oswajanie z końmi z ziemi.

Na początku celem nie musi być samodzielna jazda. Dziecko może poznać zasady bezpiecznego podejścia do konia, nauczyć się zakładać kask, prowadzić kuca z instruktorem albo uczestniczyć w krótkiej jeździe na lonży. Takie zajęcia pozwalają sprawdzić, jak dziecko reaguje na wysokość, ruch konia i nowe bodźce.

Warto odłożyć lekcje, jeśli dziecko zastyga ze strachu, nie reaguje na podstawowe komunikaty albo bardzo trudno mu utrzymać uwagę przez kilka minut. Nie chodzi o ocenianie jego odwagi. Koń jest duży, szybki i może zareagować na hałas lub nagły ruch, dlatego dziecko powinno być gotowe współpracować z instruktorem.

Pierwsza lekcja jazdy konnej powinna być krótka i spokojna

Pierwsza lekcja jazdy konnej powinna odbywać się na spokojnym koniu przyzwyczajonym do pracy z początkującymi dziećmi, najlepiej na ujeżdżalni lub innym zamkniętym placu. Dla dziecka lepszym początkiem będzie jazda stępem niż wyjazd w teren lub nauka kłusa. Instruktor powinien przez cały czas kontrolować sytuację, a nie tylko wydać polecenie z boku placu.

Dziecko potrzebuje kasku przeznaczonego do jazdy konnej, prawidłowo dopasowanego i zapiętego pod brodą. Zwykły kask rowerowy nie zastępuje kasku jeździeckiego. Przydadzą się też pełne buty z niewielkim obcasem, osłaniające kostkę, oraz długie, wygodne spodnie bez śliskiego materiału.

Upadki są jedną z głównych przyczyn urazów podczas jazdy, a urazy głowy należą do najpoważniejszych. Kask zmniejsza ryzyko ciężkiego urazu, ale nie daje pełnej ochrony, dlatego nie należy pomijać zasad pracy z koniem ani nadzoru dorosłego. Jeśli dziecko uderzyło głową, skarży się na ból głowy, zawroty lub nudności, jest senne albo zachowuje się inaczej niż zwykle, powinno przerwać jazdę. Rodzic powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Jak wybrać stajnię dla dziecka i o co zapytać przed zapisem?

Stajnię warto obejrzeć przed zapisaniem dziecka na zajęcia. Już podczas wizyty można sprawdzić, czy dzieci otrzymują jasne instrukcje, z końmi obchodzi się spokojnie, a sprzęt jest sprawny i zadbany. Warto zwrócić uwagę także na zachowanie instruktorów: powinni reagować rzeczowo, bez zawstydzania dziecka za lęk lub błąd.

Przed pierwszą lekcją warto zapytać o kilka ważnych spraw:

Ile dzieci jednocześnie bierze udział w zajęciach dla początkujących?

Czy pierwsze lekcje odbywają się na lonży lub z osobą prowadzącą konia?

Kto prowadzi zajęcia i jakie ma przygotowanie do pracy z dziećmi?

Czy stajnia zapewnia sprawne kaski jeździeckie i jak sprawdza ich dopasowanie?

Jak wygląda postępowanie po upadku? Czy na miejscu jest apteczka i osoba znająca zasady pierwszej pomocy?

Czy rodzic może obserwować pierwszą lekcję z wyznaczonego, bezpiecznego miejsca?

Niepokojące są sytuacje, w których początkujące dzieci jeżdżą bez kasków, podchodzą do koni bez instrukcji albo są sadzane na niespokojnego konia, z którym trudno sobie poradzić. W stajni powinno być też jasno powiedziane, gdzie nie wolno wchodzić i dlaczego nie podchodzi się do konia od tyłu. Ryzyko urazu istnieje nie tylko w siodle, lecz także podczas czyszczenia, karmienia i prowadzenia konia.

Po czym poznać, że dziecko chce kontynuować jazdę konną?

Po pierwszych zajęciach nie trzeba od razu podejmować decyzji o regularnym treningu. Dziecko może być zmęczone, odczuwać napięcie mięśni albo potrzebować czasu, by oswoić się z nowym miejscem. Ważniejsze od zachwytu zaraz po zejściu z konia jest to, czy po kilku dniach mówi o zajęciach bez silnego lęku i chce wrócić.

Regularna nauka ma sens, gdy dziecko stopniowo poznaje zasady, czuje się bezpiecznie przy instruktorze i nie jest zmuszane do szybszych chodów, skoków ani wyjazdów w teren. Jeśli na razie woli czyścić kuca, obserwować lekcję lub jeździć tylko kilka minut, warto to uszanować. Dobrym początkiem jest jedna próbna lekcja, a potem spokojna ocena, czy stajnia, instruktor i tempo nauki rzeczywiście pasują dziecku.

6

Źródła: