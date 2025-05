Ingka Centres zaprasza do Stref na TAK – stref wolnych od społecznych barier!

W tych strefach będzie można robić to, czego zazwyczaj „nie wypada”: bazgrać po ścianach, krzyczeć na całe gardło czy... ścigać się wózkami sklepowymi! Wszystko po to, by obudzić kreatywność, rozładować stres i przypomnieć sobie, jak to jest cieszyć się chwilą – niezależnie od wieku.

Wśród przygotowanych atrakcji będzie można znaleźć m.in.:

Strefę Krzyku – dźwiękoszczelną kabinę, w której możesz wykrzyczeć się do woli, bez ocen i konsekwencji,

Mural Kreatywności – miejsce, gdzie Twoja wyobraźnia przejmie stery i stworzysz własne dzieło sztuki,

Grand Prix na Wózkach – tor wyścigowy dla tych, którzy zawsze chcieli poczuć się jak kierowcy Formuły 1 (zamiast bolidu: wózek sklepowy!),

Skakanie na Łóżkach – przestrzeń wypełniona trampolinami, gdzie „nie skacz po łóżku” przestaje obowiązywać,

„Chcemy zainspirować odwiedzających do częstszego mówienia TAK w codziennym życiu. Każdy z nas – bez względu na wiek – powinien czasem pozwolić sobie na odrobinę beztroski i zabawy. Strefa na TAK to przestrzeń, w której można poczuć się wolnym i po prostu cieszyć chwilą. Zabawa jednoczy ludzi, pobudza wyobraźnię i pomaga budować autentyczne więzi. Cieszymy się, że możemy stworzyć miejsce, które pozwala wyjść poza schematy i przypomnieć sobie, jak dobrze jest się bawić” – powiedział Andrzej Cieślik, dyrektor Portu Łódź w Ingka Centres.

Gdzie i kiedy szukać Strefy na TAK?

Port Łódź – 30 maja (12:00–20:00) i 31 maja (11:00–20:00) – atrium centrum, z okazji Dnia Dziecka zaprasza do udziału w poniższych aktywnościach:

Krzycz – spróbuj sił swojego głosu w dźwiękoszczelnej kabinie

Baw się światłem – baw się do woli świetlnymi guzikami

Wyobrażaj sobie – zobacz to, co niewidoczne dla oczu

Maż po meblach – narysuj to, co tylko wyobraźnia ci podpowiada

Naciskaj – sprawdź, co zrobi mim, kiedy naciśniesz guzik

Baw się wózkiem – czy uda ci się przewieźć zakupy z IKEA?

Wygłupiaj się – trafisz śmieciem do odpowiedniego kosza?

Aleja Bielany, Wrocław – 31 maja – 7 czerwca zaprasza do udziału w następujących atrakcjach:

Baw się wózkiem – 31 maja wskakuj za stery sklepowego wózka i pokonaj zakręcony tor przeszkód!

Poplam się – tu możesz wyrazić siebie tak, jak tylko podpowie Ci wyobraźnia — bez zasad, bez ocen, bez ograniczeń,

Wyobrażaj sobie – zeskanuj kod QR. Ożyw. Zachwyć się!

Wola Park, Warszawa – 2–12 lipca, I piętro, przy Szwedzkiej Wiosce przewiduje następujące atrakcje:

Baw się światłem

Wyobrażaj sobie

Maż po ścianie/meblach

Wygłupiaj się

Podnoś głosu

Skacz po łóżku

Bałagań

SKENDE Shopping, Lublin – Strefa na TAK zagości w Centrum na początku wakacji.

„Zabawa to nie tylko przyjemność – to sposób na poprawę samopoczucia i budowanie pozytywnych doświadczeń. Dlatego zapraszamy do wspólnego odkrywania radości w Strefie na TAK. Bez barier. Bez ograniczeń. Po prostu: TAK!” – dodał Andrzej Cieślik, dyrektor Portu Łódź w Ingka Centres.