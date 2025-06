Jelly Disco by WINIARY w stylu coffee party – jak galaretki rozruszały warszawski parkiet!

Jelly Disco by WINIARY – coffee party w galaretkowej odsłonie

Wyobraź sobie poranek z filiżanką aromatycznej kawy… a teraz dodaj do tego rave’owy klimat, pozytywną energię i zachwycające desery z galaretek WINIARY! Tak właśnie wyglądało Jelly Disco – wyjątkowe wydarzenie zorganizowane przez markę WINIARY. Inspiracją był rosnący trend coffee party, czyli poranne, bezalkoholowe spotkanie przy kawie i muzyce. Event odbył się 21 czerwca w restauracji Marcello i zgodnie z koncepcją trwał od 11:00 do 14:00, dając uczestnikom doskonałą okazję do rozpoczęcia dnia z energią i uśmiechem.

Coffee parties redefiniują ideę imprezy. Zamiast długich, wyczerpujących wieczorów stawiają na imprezki przy kawie lub moktajlu, z DJ-skim setem, który przyjemnie buja i dodaje dobrej energii. Marka WINIARY doskonale wpisała się w ten format, łącząc taneczną atmosferę z zachwycającym światem swoich kultowych galaretek. To był poranek, który pokazał, że dobra zabawa nie musi zaczynać się po zmroku – może rozpocząć się już przy pierwszym kubku kawy.

Za zachwycający klimat odpowiadały desery galaretkowe, które stworzyły spektakularną scenografię wydarzenia. Wśród ikonicznych tortów z galaretki można było podziwiać feerię form i kolorów – a później… z przyjemnością ich skosztować. Kluczowe dla gości było jednak menu, w którym wyróżniały się trzy główne pozycje:

Bubble Jelly – orzeźwiający napój inspirowany bubble tea

Jelly Cupcakes – galaretkowe babeczki – podskakujące się w rytm muzyki!

Jelly Cubes – kostki z jadalnymi kwiatami, każda niepowtarzalna i pyszna!

Inspirujące i roztańczone współprace

W ramach wydarzenia Jelly Disco marka WINIARY nawiązała współpracę z twórcami internetowymi, którzy aktywnie relacjonowali event w swoich mediach społecznościowych. Tworzyli oni content w czasie rzeczywistym zachęcając swoich odbiorców do odkrywania limitowanych smaków galaretek oraz nowych zachwycających sposobów ich podania. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: tancerze i osobowości telewizyjne Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke (@hannazudziewicz, @jacekjeschke), zakręcona para – Wicia & Kamil, czyli Hello Yogii (@hello.yogii), twórczyni treningów muzycznych Zuzanna Dymitruk (@zuzdmi) oraz piosenkarka i twórczyni lifestylowa Evelina Ross (@evelinaross_). Na wejściu każdy z uczestników losował kartę z krótkim zadaniem, które miał wykonać i podzielić się nim w swoich mediach społecznościowych. Dzięki temu wydarzenie zyskało lekki, angażujący charakter, a publikowane treści były nie tylko autentyczne, ale również bardzo zróżnicowane. Wśród zadań znalazły się m.in.: „Pokaż z kim bawisz się dziś na evencie, tak, jakby jutra miało nie być” lub „Zatańcz bounce’ując jak galaretka w rytmie disco”. Na najbardziej zaangażowanych uczestników czekały galaretkowe gadżety od marki, a całość wydarzenia stała się barwnym wachlarzem smaków i inspirującej zabawy.

Limitowane nowości – sezonowe galaretki WINIARY

Jelly Disco było nie tylko celebracją kreatywnego podejścia do porannych eventów, ale również okazją do spróbowania limitowanych smaków galaretek WINIARY, które idealnie wpisały się w letni, taneczny klimat wydarzenia. Marka przygotowała dwie limitowane nowości, które w swoim smaku zaskakują świeżością i pobudzają wyobraźnię kulinarną: Limonka & Mięta, a także Mango & Marakuja. Pierwszy wariant to połączenie, które sprawi, że poczujesz się jak na egzotycznej wyspie, natomiast słodkie mango z kwaśną marakują stworzą doskonały kontrast. Oba smaki idealnie sprawdzą się w letnie dni – mogą być bazą orzeźwiających i inspirujących deserów lub nowego Bubble Jelly – autorskiego napoju WINIARY, będącego galaretkową alternatywą dla Bubble Tea. Odkryj na nowo zabawę w kuchni i zacznij tworzyć małe dzieła sztuki, które zawrócą w głowach Twoich gości.

i Autor: materiały prasowe Winiary

