Jesteśmy mistrzami! „Italie Deux” promuje zabawę i mianuje Jean-Pierre'a Abriala pierwszym francuskim mistrzem walk na poduszki!

Według badań przeprowadzonych we Francji na próbie 2000 respondentów, 65% Francuzów uważa, że zabawa jest kluczowym czynnikiem motywującym do aktywności fizycznej, ale aż 43% przyznaje, że jej główną przeszkodą jest brak motywacji. Jedna trzecia badanych Francuzów ćwiczy mniej niż 30 minut tygodniowo, a ponad 65% pragnie być bardziej aktywnych. Dodatkowo 30% nie ćwiczy z powodu zmęczenia, a 10% twierdzi, że sport jest po prostu nudny. Dane pokazują też, że 34% Francuzów kojarzy aktywność fizyczną z wysiłkiem, a nie z przyjemnością, podczas gdy 26% chętniej spróbowałoby nowej formy treningu, jeśli byłaby zabawna, a 28% zdecydowałoby się na ruch, gdyby mogli ćwiczyć z przyjaciółmi.

Organizując mistrzostwa Ingka Centres chce zachęcić mieszkańców do podjęcia rywalizacji i zmienić oblicze sportu w Paryżu, dodając do niego szczyptę dziecięcej radości.

Dlatego uczestnicy mistrzostw zostali zaproszeni do udziału w 10-minutowych sesjach (w których obowiązują określone zasady gry), podczas których mogli wspólnie z rodziną i przyjaciółmi odkrywać wyjątkowe połączenie zabawy i aktywności fizycznej, jakie oferują walki na poduszki. To nostalgiczny powrót do beztroskich chwil dzieciństwa, ale jednocześnie świeże podejście do ruchu i ćwiczeń dla dorosłych.

„W Italie Deux wierzymy w siłę wspólnych chwil i znaczenie zabawy w codziennym życiu. Tworzymy coś więcej niż miejsce zakupów – budujemy przestrzeń, w której ludzie mogą się spotykać, dobrze się czuć i doświadczać czegoś naprawdę wyjątkowego. Pillow Fight Championship wniósł ducha zabawy do serca naszego Miejsca Spotkań, pokazując, jak ruch, radość i społeczność mogą inspirować do lepszego samopoczucia w prosty, ale znaczący sposób. Dla nas zabawa nie jest tylko dla dzieci – to sposób na nawiązywanie relacji, regenerację i wspólne, pełniejsze życie” – powiedziała Natalia Petelina, menedżerka Italie Deux.

Na temat wydarzenia wypowiedział się także Steve Williams, CEO Pillow Fight Championship: „Mistrzowie mierzący się twarzą w twarz. Głuche uderzenie dwóch poduszek. Śmiech rozbrzmiewający w tłumie. Co za niesamowita atmosfera! Dziś Francja po raz pierwszy przywitała Pillow Fight Championship. Jesteśmy dumni ze współpracy z Italie Deux, dzięki której mogliśmy wnieść odrobinę zabawy do świata ruchu i sportu, w samym sercu Paryża. Ten dzień był pełen radości, energii i wspólnej zabawy – mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy wszystkich do ponownego odkrycia przyjemności płynącej z ruchu przez zabawę. Kolejny przystanek: Los Angeles 2028”.

i Autor: materiały prasowe Ingka Centres