JUICE Tanzania – polska fotografka Mickey Wyrozębski otwiera wystawę w Dar es Salaam

Projekt JUICE Tanzania to fotograficzna podróż w głąb emocji, wspomnień i kulturowych powiązań między Polską a Tanzanią. Dla Mickey Wyrozębski to powrót do miejsca, które przed laty odmieniło jej życie.

W 2013 roku artystka – wówczas początkująca projektantka mody – pojechała do Tanzanii z własną kolekcją ubrań, stając się pierwszą europejską uczestniczką Swahili Fashion Week. Jej decyzja była spontaniczna – wpisowe wynosiło zaledwie trzydzieści dolarów – ale okazała się przełomowa. „Zostałam przyjęta z niezwykłą życzliwością. Media, lokalni artyści, celebryci – wszyscy byli ciekawi mojej obecności. To tam zrozumiałam, że sztuka nie zna granic” – wspomina Mickey.

Pokaz w Dar es Salaam otworzył przed nią nowe możliwości – o jej kolekcji napisały polskie media, a ubrania zaczęły się sprzedawać błyskawicznie. Dzięki modzie mogła utrzymać siebie i córkę. Tanzania stała się dla niej symbolem odwagi, wdzięczności i nowego początku.

Po latach Mickey powraca do Afryki z projektem fotograficznym inspirowanym tamtejszą kulturą. W swoich kolażach wykorzystuje zdjęcia wykonane podczas tamtej podróży, łącząc przeszłość z teraźniejszością, emocje z obrazem.

Przed wernisażem zostanie uruchomiona zbiórka wspierająca kobiety z ośrodka Nafasi Art Space, która ma na celu rozwój ich twórczych i zawodowych kompetencji.

JUICE Tanzania to już czwarta odsłona globalnego cyklu wystaw Mickey Wyrozębski – fotograficznej Korony Ziemi, której celem jest połączenie sztuki, wdzięczności i kobiecej siły na wszystkich kontynentach. Do zakończenia projektu pozostaną już tylko trzy.

i Autor: Projekt JUICE Tanzania/ Materiały prasowe

