Kiedyś to imię było prawdziwym hitem, dziś odchodzi w zapomnienie. W 2025 roku wybrano je tylko 14 razy

To imię było hitem PRL-u. Dziś odchodzi w zapomnienie.

Jego greckie korzenie symbolizują delikatność.

Mimo, iż jest to jedno z najpopularniejszych imion w kraju, w ubiegłym roku otrzymało je jedynie 14 dziewczynek.

Jeszcze niedawno w Polsce dominowała moda na imiona obcobrzmiące. Teraz szala zwycięstwa przechyla się na stronę tradycji. O ile Zofia, Hanna czy Helena znów królują na porodówkach, o tyle Jolanta, prawdziwy hit sprzed kilku dekad, znajduje się na zupełnie innym biegunie popularności.

Jolanta - pochodzenie i znaczenie imienia

Eksperci od lat dyskutują nad pochodzeniem imienia Jolanta. Najbardziej prawdopodobna teoria wskazuje na greckie korzenie i słowo "iolanthe" (ιολανθη), oznaczające po prostu "fiołek" lub "kwiat fiołka". Ta roślina, kojarzona z delikatnością i subtelnym zapachem, jest symbolem skromności, wierności i miłości. Imię to ma zatem oznaczać osobę piękną i delikatną, ale równocześnie niezależną i silną.

Cechy charakteru przypisywane osobom o imieniu Jolanta

Każdy człowiek to indywidualność, jednak z imieniem Jolanta przypisuje się zbiór konkretnych cech. Posiadaczki tego imienia uchodzą za wyjątkowo interesujące osobowości. Jolanty to kobiety delikatne i wrażliwe, które charakteryzują się ogromną empatią i łagodnością. Wyróżnia je naturalny urok oraz wrodzona elegancja. Często wykazują spore zdolności artystyczne, mają bogatą wyobraźnię i potrafią docenić piękno otaczającego świata. Pod płaszczykiem delikatności kryje się jednak duża siła wewnętrzna, zdecydowanie i upór w dążeniu do wyznaczonych celów. Jolanty są również lojalne i wierne, co sprawia, że tworzą trwałe i wartościowe relacje.

Popularność imienia Jolanta w Polsce

W średniowiecznej Europie imię to spopularyzowała błogosławiona Jolanta (Jolenta), królewna węgierska i księżna kaliska. Na ziemiach polskich pierwsze wzmianki o formie Jolenta pochodzą z XIII wieku. Prawdziwy bum nastąpił jednak w drugiej połowie XX wieku. Wtedy Jolanta kojarzyła się z klasą i była jednym z najchętniej nadawanych imion żeńskich.

Z danych rejestru PESEL wynika, że w Polsce żyje obecnie 235 383 kobiet noszących to imię jako pierwsze. Daje to Jolancie mocne, 24. miejsce w rankingu wszech czasów. Niestety, współczesne statystyki są bezlitosne. W ostatnich latach imię to notuje drastyczny spadek zainteresowania. W 2025 roku rodzice nazwali tak swoje córki zaledwie 14 razy.