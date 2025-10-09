W 2025 roku nazwisko Nowak wyprzedziło Kowalskiego i stało się najpopularniejszym nazwiskiem w Polsce, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn.

Nazwisko Nowak nosi 247 991 osób w Polsce, najwięcej w województwie wielkopolskim, a najmniej w podlaskim.

Nazwisko Nowak pochodzi od przezwiska i oznacza osobę nową w danym środowisku.

Przez lata Jan Kowalski był podawany jak przykład przeciętnego Polaka. Na wzorach dokumentów, pocztowych przekazów i w anegdotach dotyczących naszych rodaków. Wszystko dlatego, że Kowalski to jedno z najpopularniejszych polskich nazwisk. Jednak Kowalski bardzo często występował w tym kontekście z Nowakiem i to właśnie to drugie nazwisko w 2025 roku nosi najwięcej polskich obywateli.

Najpopularniejsze nazwisko w Polsce w 2025 roku

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji w 2025 roku najwięcej osób w Polsce nosi nazwisko Nowak. Podobnie było także w 2021 i 2020. Według raportu ze stycznia tego roku mężczyzn o nazwisku Nowak w naszym kraju jest 147 672, kobiet – 100 319, czyli 247 991. Kowalskich, którzy uplasowali się na drugim miejscu popularności, jest 163 234 – 95 511 (mężczyźni), 67 723 (kobiety). Na trzecim miejscu w zestawieniu jest nazwisko Wiśniewski, które nosi 129 559 osób - 75 139 mężczyzn i 54 420 kobiet. Całe zestawienie najpopularniejszych nazwisk można znaleźć na stronie internetowej dane.gov.pl.

Co oznacza nazwisko Nowak?

Według internetowego słownika nazwisk w Polsce, w którym można znaleźć m.in. znaczenie oraz pochodzenie nazwiska, Nowaków najwięcej jest w województwie wielkopolskim, najmniej zaś w Podlaskim. Nazwisko Nowak w formie żeńskiej może brzmieć tak samo, jak w męskiej. Przy odmianie w żeńskiej formie można używać: Nowakowa, Nowakówna, Nowaczanka, a także Nowakówka, Nowaczka oraz w formie gwarowej — Nowaczonka. Samo nazwisko pochodzi od przezwiska i oznacza kogoś nowego w danym środowisku.

