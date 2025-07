Lipton rusza z programem lojalnościowym „Żółte Cieszy” – każdy uczestnik wygrywa!

Aby dołączyć do programu, wystarczy kupić dowolną herbatę Lipton w sklepach Biedronka, zarejestrować paragon na stronie liptonzoltecieszy.pl, a następnie zbierać punkty – LPNY. Można zdobywać je nie tylko za zakupy, ale również za udział w quizach oraz zapraszanie znajomych do udziału w akcji. Zebrane punkty wymienia się na wyjątkowe nagrody dostępne w specjalnym katalogu.

Każdy uczestnik programu otrzymuje nagrodę gwarantowaną – e-book z przepisami na herbatę w nowej odsłonie. Wśród nagród sezonowych w letniej edycji znalazły się m.in. wachlarze, bandany, bucket hats, zestawy wakacyjnych gadżetów, czapki z daszkiem i termiczne butelki. W edycji całorocznej uczestnicy mogą zdobyć takie upominki jak płócienne torby, ceramiczne kubki, breloczki w kształcie kubków, metalowe puszki na herbatę czy podkładki pod kubki.

Każdy uczestnik, który zarejestruje choć jeden paragon, może wziąć udział w konkursie „Żółte Marzenie”. Stawką jest główna nagroda – realizacja wybranego marzenia o wartości 40 000 zł.

„Żółte Cieszy” to więcej niż program lojalnościowy – to sposób, by celebrować codzienne chwile z herbatą Lipton i zamieniać je w coś wyjątkowego.