Miałaś sen o zmarłej osobie? Prawdopodobnie jej dusza próbuje coś Ci przekazać. Ksiądz wyjaśnił, jak jej pomóc

Sny o zmarłych fascynują, a ich interpretacje bywają zaskakujące – od tęsknoty po ostrzeżenie.

Ksiądz Piotr Jarosiewicz wyjaśnia, co Kościół Katolicki mówi o snach o zmarłych, powołując się na Pismo Święte.

Dowiedz się, dlaczego zmarli mogą pojawiać się w Twoich snach i jak możesz im pomóc.

Sen o zmarłym. Ksiądz wyjaśnia, co oznacza

Odkrywanie tajemnic snów fascynuje ludzkość od wieków. Co kryje się za tymi nocnymi wizjami? Skąd się biorą i co nam komunikują? Na przestrzeni lat powstały liczne senniki, próbujące rozwikłać zagadki symboliki sennej. Jednym z najczęściej powracających motywów jest sen o zmarłej osobie. Interpretacja tego snu bywa jednak niejednoznaczna. Czasem może być wyrazem tęsknoty za bliską, nieżyjącą osobą, a innym razem – zgodnie z sennikami – ostrzeżeniem przed potencjalnym niebezpieczeństwem lub fałszywymi intencjami kogoś z naszego najbliższego otoczenia.

Temat podjął ksiądz Piotr Jarosiwecz. Duchowny na TikToku wyjaśnił, co oznacza sen o zmarłej osobie według Kościoła Katolickiego. I tu wiele osób może być zaskoczonych. "Jeżeli śni mi się zmarła osoba z rodziny kilka godzin po śmierci, to prosi o modlitwę?" - zapytała księdza Jarosiewcza jedna z obserwatorek.

Zmarli w snach proszą o pomoc

Duchowny w krótkim filmiku odniósł się do Pisma Świętego, bo w nim kryje się wyjaśnienie, dlaczego śnią nam się nieżyjące osoby.

Pismo Święte podpowiada nam, że modlitwa za zmarłych, komunia święta, eucharystia, msza święta odpusty i posty to są wszystko rzeczy, które pomagają zmarłym na drodze do Boga. Pan Bóg dopuszcza, aby zmarli przychodzili do nas, bo nasza modlitwa im pomaga

- mówi duchowny.

Bóg dopuszcza dusze, żeby one się ukazywały w różnorakiej postaci

- dodał kapłan i zasugerował, że sen o zmarłym to prośba o modlitwę, która pomoże duszy stanąć przed Bogiem.

Znaczenie snu o zmarłej osobie. Co mówi sennik?

Sen o zmarłej osobie według sennika może oznaczać: