Najrzadziej nadawane imiona w 2025 roku. Decyzje polskich rodziców mogą wprawić w osłupienie

Choć listy najczęściej wybieranych imion od lat zdominowane są przez tradycyjne klasyki, wyraźnie zauważalny staje się całkowicie odwrotny kierunek. Coraz większa grupa matek i ojców celowo poszukuje rozwiązań o marginalnej frekwencji w ogólnopolskich zestawieniach, by zagwarantować swojemu potomstwu pełną unikalność.

Podłożem tak niesztampowych kroków bywa zazwyczaj silna potrzeba wyróżnienia pociechy z tłumu rówieśników. Dorośli bardzo często czerpią wzorce z dalekich tradycji kulturowych oraz literatury, a także celowo przekształcają popularne formy, nadając im bardzo osobisty i niespotykany rys.

Dokładne przyjrzenie się najrzadszym pozycjom z ostatnich miesięcy ujawnia niezwykle intrygujący miks. Zestawienia te łączą dawno zapomniane, staropolskie klasyki z opcjami wywodzącymi się ze współczesnej popkultury oraz dalekiej egzotyki, co doskonale obrazuje ogromną rozpiętość gustów w społeczeństwie.

Sięganie po tak ekstrawaganckie miana gwarantuje niepowtarzalność, lecz nierzadko pociąga za sobą również określone trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym. Dla wielu opiekunów ta potencjalna niewygoda stanowi w pełni akceptowalny koszt za możliwość silnego zaakcentowania indywidualności młodego człowieka.

Wyselekcjonowanie nietypowego miana jest dla jednych świadectwem bezkompromisowości, podczas gdy inni widzą w tym jedynie zbędną kontrowersję i powód do zdziwienia. Skąd bierze się chęć nadania tak rzadkiego imienia? Powody są wielorakie, jednak prym wiedzie pragnienie uchronienia pociechy przed powtarzalnością w szkolnej ławce czy grupie znajomych, co skłania do poszukiwań w dawnych słowiańskich kronikach i dziełach literackich.

Oryginalne imiona dla dzieci. Jakie modyfikacje stosują Polacy?

W obecnych czasach ogromne znaczenie zyskuje również nietypowy sposób zapisu powszechnie znanych form. Opiekunowie chętnie przekształcają standardowe brzmienia, tworząc wysoce zindywidualizowane warianty klasycznych imion, nawet jeśli wiąże się to z całkowitym odejściem od utartych zasad, a dodatkowo często czerpią z obcojęzycznych, nowoczesnych czy wręcz egzotycznych inspiracji.

Tego rodzaju nieszablonowe wybory z miejsca przykuwają wzrok i są niezwykle trudne do zapomnienia przez otoczenie. Z drugiej strony generują one uzasadnione wątpliwości dotyczące przyszłości dziecka, które będzie musiało regularnie przeliterowywać swoje dane osobowe oraz bezustannie tłumaczyć ich skomplikowane pochodzenie zaciekawionym rówieśnikom i nauczycielom.

Najrzadsze imiona w 2025 roku. Te miana nadano zaledwie dwukrotnie

W przypadku nowo narodzonych dziewczynek w zestawieniu zaobserwowano zarówno pozycje doskonale kojarzone z minionych epok, jak i takie o zdecydowanie orientalnym zabarwieniu. W całym kraju zaledwie dwie przedstawicielki płci żeńskiej otrzymały imiona takie jak: Apolina, Arwena, Daliana, Delfina, Dua, Emilija, Esmeralda, Henryka, Iza, Kajla, Ksymena, Mariola, Miłka, Oliwiia, Sława, Wanesa oraz Wiera.

Zdecydowane zdumienie może budzić fakt, że na liście ewenementów znalazły się opcje niegdyś powszechnie używane, takie jak Mariola i Henryka, które obecnie stanowią totalną rzadkość w państwowych rejestrach. Uwagę zwracają również pozycje zaczerpnięte wprost z międzynarodowych trendów czy świata fikcji, jak chociażby Dua i Arwena, którym bardzo często towarzyszy wysoce nieszablonowa, autorska pisownia.

Jeszcze bardziej fascynujący przekrój można zaobserwować w oficjalnych statystykach dotyczących noworodków płci męskiej, gdzie również wyłoniono grupę absolutnych unikatów. W bieżącym roku zaledwie po dwa razy zarejestrowano w urzędach chłopców o imionach: Aksel, Arek, Bronimir, Dobromił, Dyzma, Gaweł, Hipolit, Melchior, Palermo, Rajan, Riczard, Światosław, Tristan oraz Zbyszko.

Obok tradycyjnych form o rdzennie staropolskim rodowodzie, opublikowane zestawienie zasiliły miana wyciągnięte z podręczników historii, popularnych powieści, a w niektórych przypadkach nawet z map świata. To właśnie włoskie Palermo stanowi najbardziej ekstrawagancki punkt na tej liście, tuż obok Dyzmy, który od wielu lat niesie za sobą niezwykle silne i jednoznaczne konotacje w rodzimej popkulturze literackiej i filmowej.

Zobacz też: Szakira, Gołda i Merida. Oto najdziwniejsze imiona w Polsce w 2026 roku. Rejestr PESEL zaskakuje