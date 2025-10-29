Neurobiolożka wskazała najgorszy nawyk dla naszego mózgu. Prawie każdy sobie to robi i skutecznie obniża swój potencjał umysłowy

Pierwsze minuty po przebudzeniu to kluczowy czas dla mózgu, kiedy naturalnie wzrasta poziom dopaminy i kortyzolu, wspierając kreatywność i skupienie.

Sięganie po telefon zaraz po obudzeniu zakłóca naturalny proces "rozruchowy" mózgu, prowadząc do fragmentarycznej uwagi i mniejszej zdolności do głębokiego myślenia.

Zastąp ekran aktywnościami offline, takimi jak medytacja, notowanie lub wystawienie się na światło dzienne, aby wykorzystać potencjał mózgu.

Chcesz dowiedzieć się, jak proste zmiany mogą poprawić Twój poranek i produktywność?

Co się dzieje w mózgu rano?

Wendy Suzuki, neurobiolożka z New York University, specjalizująca się w neuroplastyczności wskazuje, że pierwsze minuty po wybudzeniu to czas, kiedy mózg jest „na fali” pod względem adaptacji i może najlepiej wykorzystywać swój potencjał. „Dopamina i kortyzol są naturalnie wysokie dają impuls do motywacji, kreatywności i skupienia. Ale ekran telefonu je przechwytuje.” W skrócie: budzimy się, nasz mózg jest gotowy do działania a my… sięgamy po telefon.

Na czym polega problem?

Najgorszym porannym nawykiem, wskazywanym przez Suzuki i komentatorów, jest natychmiastowe sięganie po smartfon i sprawdzanie powiadomień, mediów społecznościowych, wiadomości, e-maili. I to właśnie w momencie, gdy mózg jeszcze nie przełączył się w tryb pełnej czujności i integracji. „Jeśli pierwszą rzeczą, jaką robisz po przebudzeniu, jest sięgnięcie po telefon, Twój mózg traci najpotężniejszy moment dnia.”

Dlaczego to źle?

Autorzy wskazują, że ekspozycja na ekran zaraz po przebudzeniu może wywołać tzw. aktywację beta-fal mózgowych (związanych z czujnością i stresem) zanim mózg przejdzie przez spokojniejsze fazy alfa/ theta, co zakłóca naturalną „rozruchową” progresję mózgu. Badania wskazują, że sięganie po ekran w pierwszych minutach dnia może warunkować mózg na tryb ciągłej reakcji, fragmentarycznej uwagi i mniejszej zdolności do głębokiego myślenia. Ponadto, choć wcześniej przyjmowano, że poziom kortyzolu (hormonu stresu) gwałtownie wzrasta po przebudzeniu i może wpływać na mózg, najnowsze badania sugerują, że to część rytmu dobowego, a nie bezpośredni efekt wstania z łóżka. Habitualne włączanie telefonu natychmiast może prowadzić do wzmożonego wydzielania dopaminy przy każdym powiadomieniu i warunkowania mózgu na poszukiwanie nagrody, co zmniejsza zdolność samodzielnego skupienia i wydłuża przejście do produktywnego dnia.

Co mówią dane – ile osób to robi i jakie są skutki?

Nawyk natychmiastowego sięgania po telefon zaburza „złote okno” mózgu, w którym neuroplastyczność jest najwyższa. Używanie smartfona zaraz po przebudzeniu prowadzi do warunkowania mózgu w tryb uzależnienia od ekranu, wzrostu poziomu stresu i fragmentacji uwagi w ciągu dnia. Choć konkretne liczby (np. procent osób, które od razu sięgają po telefon) nie zostały w tych źródłach podane, w badaniach dotyczących wieczornego użycia telefonu wykazano, że osoby używające urządzeń 16–30 minut przed snem miały 2-krotnie większe ryzyko złej jakości snu, a przy użyciu 31–45 minut - ryzyko było ponad 3-krotne. Można zatem logicznie przyjąć, że poranny natychmiastowy kontakt z telefonem to poważny czynnik ryzyka dla produktywności i zdrowia mózgu.

Co możesz zrobić — 5 prostych kroków

Dla wszystkich, którzy chcą zadbać o lepszy start dnia i wypromować w sobie bardziej produktywny nawyk: