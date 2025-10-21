Nie zakładaj takich butów na cmentarz 1 listopada. Nieszczęścia będą się do ciebie „kleić” przez cały rok. Przesądy na Wszystkich Świętych

Katarzyna Kustra
2025-10-21 14:09

Już teraz wiele osób zastanawia się, w co się ubrać na wizytę na cmentarzu. Tu ważne jest nie tylko dopasowanie stroju do zapowiadanej pogody na Wszystkich Świętych, ale też należy dostosować go do okazji. Co więcej, są też przesądy, które odnoszą się bezpośrednio do ubioru na 1 listopada. Zgodnie z nimi nie wolno na cmentarz zakładać takich butów, gdyż przyciągniemy do siebie pecha na cały kolejny rok.

Przesądy o 1 listopada

Autor: Shutterstock Przesądy o 1 listopada
  • Zastanawiasz się, jak ubrać się na Wszystkich Świętych, by połączyć elegancję z komfortem?
  • Odkryj zasady doboru stroju i kolorystyki, które sprawdzą się podczas wizyty na cmentarzu.
  • Sprawdź, jakich butów unikać 1 listopada i poznaj inne popularne przesądy związane z tym dniem!

W co ubrać się 1 listopada na cmentarz?

Dla większości Polaków 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych to jedno z najważniejszych świąt w roku. To dzień, w którym odwiedzają groby bliskich, zapalają znicze, kładą kwiaty i modlą się za ich dusze. Każdego roku 1 listopada na cmentarzach w całej Polsce pojawiają się dosłownie tłumy, a wiele osób spędza na grobach nawet kilka godzin. Z racji, że pogoda na początku listopada bywa nieprzewidywalna, Polacy już wcześniej zastanawiają się, w co ubrać się tego dnia, aby czuć się komfortowo. Z tego względu też wiele osób przygotowuje sobie ubrania na 1 listopada o wiele wcześniej. W co ubrać się na Wszystkich Świętych, aby wyglądać elegancko, a strój był adekwatny do okazji? Przede wszystkim skup się na tym, aby ubranie nie krępowało ruchów, było ciepłe, ale też nie było wyzywające (cekiny i inne błyskotki z pewnością nie sprawdzą się podczas grobingu). Z uwagi na powagę święta warto też zwrócić uwagę na kolorystykę ubrania. Najlepiej postawić na stonowane barwy - beże, brązy, szarości. Nie musisz oczywiście ubierać się na czarno, jednak jaskrawe kolory mogą wydawać się zbyt wyzywające na cmentarzu.

Te buty są zakazane na cmentarzu. Przesądy na 1 listopada

Poza estetyką i komfortem stylizacji na Wszystkich Świętych, warto też zwrócić uwagę na wierzenia związane z 1 listopada. Niektóre z nich nawiązują właśnie do ubioru podczas odwiedzania grobów bliskich na cmentarzu. Zgodnie z przesądami na 1 listopada warto zrezygnować z jednego rodzaju butów. Otóż zgodnie z przesądami i wierzeniami ludowymi mogą one ściągnąć na człowieka nieszczęście, które będzie mu towarzyszyć aż przez cały kolejny rok. Chodzi tu o nowe buty. Noszenie nowych butów na cmentarzu to złowroga wróżbę. Według przesądu, osoba, która nosi nowe obuwie na cmentarzu, zostanie w nich wkrótce pochowana. Co więcej, wiele osób wierzy także, że zakładając nowe buty na cmentarz można ściągnąć na siebie nieszczęścia na cały kolejny rok.

Popularne przesądy na 1 listopada

Istnieje jeszcze kilka innych przesądów i wierzeń związanych ze Wszystkich Świętych. Oto najpopularniejsze z nich:

  • W Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki należy zachowywać się cicho i z szacunkiem. Głośne zabawy, śmiechy i krzyki mogłyby przeszkadzać duszom zmarłych.
  • Wierzono, że dobre uczynki, takie jak modlitwa za zmarłych, jałmużna dla biednych czy pomoc potrzebującym, przynoszą ulgę duszom w czyśćcu.
  • Obserwowano pogodę 1 listopada. Wierzono, że jeśli w Dzień Wszystkich Świętych jest słonecznie, to zapowiada dobrą pogodę na Boże Narodzenie. Z kolei deszcz w tym dniu miał zwiastować mokrą zimę.
  • Sny w noc z 1 na 2 listopada uważano za prorocze, szczególnie te o zmarłych. Wierzono, że dusze zmarłych mogą przekazywać w snach ważne wiadomości lub ostrzeżenia.
  • Wierzono, że szumiący wiatr w Dzień Wszystkich Świętych to głosy dusz zmarłych.
  • Niektóre przesądy nakazywały unikanie pewnych czynności w Dzień Wszystkich Świętych, takich jak pranie, szycie czy sprzątanie, aby nie zakłócać spokoju dusz.

