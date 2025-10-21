Nie zakładaj takich butów na cmentarz 1 listopada. Nieszczęścia będą się do ciebie „kleić” przez cały rok. Przesądy na Wszystkich Świętych

Zastanawiasz się, jak ubrać się na Wszystkich Świętych, by połączyć elegancję z komfortem?

Odkryj zasady doboru stroju i kolorystyki, które sprawdzą się podczas wizyty na cmentarzu.

Sprawdź, jakich butów unikać 1 listopada i poznaj inne popularne przesądy związane z tym dniem!

W co ubrać się 1 listopada na cmentarz?

Dla większości Polaków 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych to jedno z najważniejszych świąt w roku. To dzień, w którym odwiedzają groby bliskich, zapalają znicze, kładą kwiaty i modlą się za ich dusze. Każdego roku 1 listopada na cmentarzach w całej Polsce pojawiają się dosłownie tłumy, a wiele osób spędza na grobach nawet kilka godzin. Z racji, że pogoda na początku listopada bywa nieprzewidywalna, Polacy już wcześniej zastanawiają się, w co ubrać się tego dnia, aby czuć się komfortowo. Z tego względu też wiele osób przygotowuje sobie ubrania na 1 listopada o wiele wcześniej. W co ubrać się na Wszystkich Świętych, aby wyglądać elegancko, a strój był adekwatny do okazji? Przede wszystkim skup się na tym, aby ubranie nie krępowało ruchów, było ciepłe, ale też nie było wyzywające (cekiny i inne błyskotki z pewnością nie sprawdzą się podczas grobingu). Z uwagi na powagę święta warto też zwrócić uwagę na kolorystykę ubrania. Najlepiej postawić na stonowane barwy - beże, brązy, szarości. Nie musisz oczywiście ubierać się na czarno, jednak jaskrawe kolory mogą wydawać się zbyt wyzywające na cmentarzu.

Te buty są zakazane na cmentarzu. Przesądy na 1 listopada

Poza estetyką i komfortem stylizacji na Wszystkich Świętych, warto też zwrócić uwagę na wierzenia związane z 1 listopada. Niektóre z nich nawiązują właśnie do ubioru podczas odwiedzania grobów bliskich na cmentarzu. Zgodnie z przesądami na 1 listopada warto zrezygnować z jednego rodzaju butów. Otóż zgodnie z przesądami i wierzeniami ludowymi mogą one ściągnąć na człowieka nieszczęście, które będzie mu towarzyszyć aż przez cały kolejny rok. Chodzi tu o nowe buty. Noszenie nowych butów na cmentarzu to złowroga wróżbę. Według przesądu, osoba, która nosi nowe obuwie na cmentarzu, zostanie w nich wkrótce pochowana. Co więcej, wiele osób wierzy także, że zakładając nowe buty na cmentarz można ściągnąć na siebie nieszczęścia na cały kolejny rok.

Popularne przesądy na 1 listopada

Istnieje jeszcze kilka innych przesądów i wierzeń związanych ze Wszystkich Świętych. Oto najpopularniejsze z nich: