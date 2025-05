i Autor: materiały prasowe Pyszne.pl

Noc Muzeów w Koperniku pełna wrażeń i smaku - Pyszne.pl nakarmiło nocnych odkrywców

Według Raportu Trendów Pyszne.pl 2025 prawie 70% Polaków je w późnych godzinach, a co trzeci robi to bardzo często – nawet kilka razy w tygodniu. Podczas Nocy Muzeów, gdy tysiące zabieganych warszawiaków przemieszczało się wieczorem między atrakcjami, głód często zaskakiwał ich w muzealnych kolejkach. Dlatego Pyszne.pl, dbając o wygodę swoich użytkowników nie tylko w domu, ale i w nietypowych sytuacjach, we współpracy z Michałem Marszałem dostarczyło jedzenie prosto pod Centrum Nauki Kopernik.