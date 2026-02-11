„Oreo tu pasuje!” – kultowe ciastka w nowej kampanii

Karolina Piątkowska
2026-02-11 12:06

„Oreo tu pasuje!” – nowa kampania marki koncentruje się wokół codzienności i jej małych przyjemności. Od wieczornego relaksu na kanapie z ulubionym serialem, przez przekąskę po obiedzie, aż po spotkania z bliskimi. To opowieść o chwilach, w które idealnie wpisują się ciastka Oreo, celebrując prostotę i bliskość. Uzupełnieniem kampanii jest loteria konsumencka.

Gdzie dokładnie pasuje Oreo? Nowa komunikacja marki udowadnia, że kultowe ciastko to coś więcej niż przekąska. To dopełnienie chwil, które budują naszą codzienność. Właśnie dlatego tak dobrze wpisuje się w atmosferę wieczorów spędzonych z serialem lub filmem. Oreo może też stanowić drobny, codzienny rytuał, który łączy w sobie wygodę z intensywnością smaku. To także ciastko stworzone do dzielenia się z bliskimi, na przykład podczas wspólnych wieczorów z planszówkami. Całość komunikacji nowej kampanii utrzymana jest w lekkim tonie, skupiając się na autentyczności i celebrowaniu wspólnych chwil.

W nowej kampanii stawiamy na autentyczność i radość płynącą z prostych, codziennych chwil. Chcemy być blisko naszych konsumentów w sytuacjach, które są dla nich ważne. Niezależnie od okazji, ciastka Oreo po prostu do nich pasują, dodając każdemu momentowi odrobinę słodyczy i uśmiechu – opowiada o kampanii Karolina Niemirka, Junior Brand Manager Oreo & Delicje w Mondelez Polska.

Idealny format na każdą okazję

Idea „Oreo tu pasuje” znajduje odzwierciedlenie w dopasowaniu rozmiaru opakowań do konkretnych sytuacji. Duża paczka o gramaturze 264g staje się naturalnym elementem większych spotkań, klasyczna rolka o gramaturze 154g, to idealny kompan do dzielenie się podczas serialu lub gier planszowych, a format 44g sprawdza się jako, indywidualna przekąska, którą zawsze możemy mieć przy sobie. To jasny sygnał od marki: niezależnie od okazji, Oreo zawsze znajdzie dla siebie miejsce.

Strategię i kreację kampanii przygotowała agencja Publicis Lion. Planowanie i zakup mediów prowadzi dom mediowy Spark Foundry, a działania PR realizuje Publicis Consultants.

Loteria konsumencka „Oreo tu pasuje!” – zabawa w rytmie codzienności

Integralną częścią kampanii jest loteria konsumencka „Oreo tu pasuje!”, która trwa od 1 stycznia do 28 lutego 2026 roku. Akcja zachęca do zabawy inspirowanej wspólnymi chwilami, które marka prezentuje w swojej komunikacji. Aby wziąć udział, wystarczy kupić ciastka Oreo, zachować dowód zakupu i zarejestrować go na stronie loteriaoreo.pl.

Uczestnicy mogą wygrać m.in. projektory mobilne Samsung The Freestyle i popularne gry planszowe Dixit – idealne do zaplanowania wieczornych seansów czy wieczorów z przyjaciółmi. Na zakończenie loterii spośród wszystkich zgłoszeń zostanie rozlosowana nagroda główna – 100 000 zł. Za organizację konkursu odpowiedzialna jest agencja Smolar.

