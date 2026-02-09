Głód serialowy po „Bridgertonach”? Ten film to świetna alternatywa w oczekiwaniu na kolejne odcinki perypetii miłosnych Benedicta

Fani "Bridgertonów" z niecierpliwością czekają na kontynuację 4. sezonu.

Netflix udostępnił już cztery odcinki, ale to dopiero początek miłosnych perypetii.

Kiedy premiera kolejnych odcinków i czym umilić sobie czas oczekiwania?

Kiedy kolejne odcinki serialu "Bridgertonowie" na Netflix?

Serial "Bridgertonowie", stworzony przez Shondę Rhimes i wyprodukowany przez Netflix, szturmem podbił serca widzów na całym świecie. Od momentu premiery, produkcja ta stała się prawdziwym fenomenem, a widzowie z zapartym tchem wyczekują kolejnych odcinków i sezonów miłosnych perypetii ośmiorga rodzeństwa Bridgertonów. Intrygi, skandale, romanse i tajemnice to chleb powszedni bohaterów, a każdy odcinek dostarcza nowych emocji i zwrotów akcji. Natomiast barwne postacie, z których każda ma swoje własne marzenia, ambicje i słabości, sprawiają, że widzowie łatwo nawiązują z nimi emocjonalną więź. Obecnie na platformie Netflix widzowie mogą obejrzeć cztery z ośmiu odcinków 4. sezonu "Bridgertonów". Emisja kolejnych odcinków zaplanowana jest na 26 lutego. I nic dziwnego, że po obejrzeniu czterech odcinków fani serialu czują niedosyt, a w ręcz pustkę i nie mogą doczekać się dalszej opowieści o miłosnych rozterkach Benedicta Bridgertona, w rolę którego wciela się Luke Thompson oraz Sophie Baek, którą gra australijska aktorka Yerin Ha.

Te seriale i filmy są świetną alternatywą w oczekiwaniu na kolejne odcinki 4. sezonu "Bridgertonów"

Czekając na kolejne odcinki 4. sezonu "Bridgertonów" można umilić sobie czas oglądając produkcje zbliżone tematyką do swojego ulubionego serialu. A tych nie brakuje. Na popularnych platformach streamingowych takich jak Apple TV, HBO Max, Netflix można znaleźć prawdziwe perełki kostiumowe, które mogą pochłonąć widza niczym "Bridgertonowie". Warto zerknąć między innymi na:

Film "Księżna" z 2008 roku z Keirą Knightley dostępny na HBO Max i TVP VOD

Serial "Sanditon" z 2019-2023 roku można obejrzeć na TVP VOD.

Serial "Łowczynie" z 2023 roku można oglądać na Apple TV.

Serial "Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów" z 2023 roku dostępny na Netflix.

