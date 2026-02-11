Powiedz sobie „Kocham Cię” i pomóż innym

Wystarczy między 11 a 13 lutego powiedzieć „Kocham Cię" do… własnego telefonu z włączoną aplikacją Rossmann PL. Każde „Kocham…” kolejnego uczestnika to cegiełka dołożona do pomocy jaką Rossmann przekaże na projekt „Młode głowy” fundacji UNAWEZA. Jeśli w naszej akcji weźmie udział 10 000 użytkowników aplikacji fundacja otrzyma 50 000 darowizny. To minimum - im większe będzie zaangażowanie, tym większa będzie nasza pomoc.

Fundacja UNAWEZA to organizacja założona przez Martynę Wojciechowską, której misją jest pomaganie młodym ludziom w budowaniu ich dobrostanu psychicznego, poczucia sprawczości i wiary w siebie. Jednym z kluczowych projektów Fundacji są „Młode Głowy” – ogólnopolska inicjatywa poświęcona zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Projekt koncentruje się na normalizowaniu rozmów o emocjach, kryzysach psychicznych, depresji i presji, z jaką mierzą się młodzi ludzie. Działania Fundacji bezpośrednio wzmacniają ideę troski o siebie, własne emocje oraz zdrowie psychiczne. Fundacja uczy, jak istotne są samoakceptacja, uważność na własne potrzeby i odwaga w mówieniu o emocjach — czyli wartości stojące u podstaw gestu powiedzenia sobie „Kocham Cię”. To właśnie ta spójność sprawia, że Fundacja UNAWEZA jest naturalnym i wiarygodnym partnerem akcji charytatywnej Rossmanna, w której użytkownicy aplikacji Rossmann PL nie tylko deklarują miłość do samych siebie, ale poprzez swój udział realnie przyczyniają się do wsparcia młodych osób w kryzysie, nadając temu gestowi kolejny głęboki sens i wymiar społeczny.