OSHEE Hydration – nowy wymiar nawodnienia dla aktywnych

Nowe produkty OSHEE to odpowiedź na potrzeby współczesnych konsumentów – zarówno tych, którzy poszukują odpowiedniego i profesjonalnego nawodnienia przed, w trakcie i po wysiłku fizycznym.

Nawodnienie i elektrolity w innowacyjnym wydaniu

Odpowiednie nawodnienie organizmu to klucz do efektywnej regeneracji, utrzymania wydajności fizycznej i dobrego samopoczucia. OSHEE Hydration to produkt w formie proszku, oparty na HYDRO SYNERGY COMPLEX – zaawansowanej formule, która łączy kluczowe elektrolity i witaminy dla optymalnego nawodnienia organizmu. Jest on również prosty w przygotowaniu. Wystarczy wymieszać porcję z wodą, aby uzyskać napój o zbilansowanej kompozycji składników, wspierający równowagę elektrolitową i poprawiający regenerację podczas intensywnych aktywności.

Formuła HYDRO SYNERGY COMPLEX dostarcza wszystkie niezbędne składniki - potas, który wspomaga prawidłową pracę mięśni, chlorki niezbędne do utrzymania równowagi elektrolitowej, magnez zapobiegający skurczom mięśni i zmniejszający zmęczenie. Kluczową rolę odgrywa również sód odpowiadający za gospodarkę wodną organizmu, a także cynk, który pomaga w regeneracji i wspiera odporność. Dodatkowo produkt zapewnia 100% dziennego zapotrzebowania na witaminy z grupy B oraz witaminę C. Z kolei ciśnienie osmotyczne, równe ciśnieniu osmotycznemu osocza krwi ludzkiej, zapewnia doskonałą przyswajalność witamin i składników mineralnych – zarówno w wersji ISO, jak i ZERO.

„Aktywność fizyczna wymaga nie tylko zaangażowania, ale także odpowiedniego nawodnienia organizmu. OSHEE Hydration to produkt stworzony z myślą o osobach, które chcą dbać o równowagę elektrolitową i skuteczną regenerację. Jednocześnie nowa linia Hydration to nasz kolejny krok w stronę innowacyjnych rozwiązań wspierających aktywny styl życia. Dzięki zaawansowanej formule i wygodnej formie proszku, możemy cieszyć się optymalnym nawodnieniem w każdej sytuacji, a dwa dostępne warianty – z glukozą i bez dodatku cukru – pozwalają wybrać rozwiązanie najlepiej dopasowane do swoich potrzeb” – mówi Jarosław Jezioro, Brand Manager OSHEE.

OSHEE Hydration powstało w dwóch wariantach, aby sprostać różnym potrzebom osób aktywnych fizycznie. ISO Hydration to izotoniczna formuła z zawartością glukozy, pomagająca w utrzymaniu optymalnego poziomu nawodnienia podczas intensywnych treningów. Z kolei Hydration Zero to propozycja dla tych, którzy chcą ograniczyć spożywanie cukru i oczekują skutecznego wsparcia bez zbędnych kalorii, ale z taką samą dawką niezbędnych elektrolitów. Obie formuły zostały opracowane z myślą o maksymalnej wydajności i komforcie na każdym etapie aktywności.

Smaki, które nawadniają

Nowa linia OSHEE ISO Hydration i Hydration Zero dostępna jest w czterech cenionych przez wielbicieli marki smakach - multifruit, lemon z BCAA, orange z L-karnityną i grapefruit z ekstraktem z guarany. Każdy wariant można kupić w jednym z dwóch rodzajów opakowań, aby łatwiej dopasować produkt do własnych potrzeb.

Wersja ISO Hydration występuje w formie:

doypacka 1050 g – zawierającego 42 porcje po 25 g,

plastikowego słoika 550 g – zawierającego 22 porcje po 25 g.

Z kolei Hydration Zero dostępna jest w opakowaniach:

doypack 630 g – 42 porcje po 15 g,

plastikowy słoik 330 g – 22 porcje po 15 g.

Forma proszku zapewnia wygodę użytkowania i pozwala na dostosowanie intensywności smaku oraz ilości spożywanego napoju do indywidualnych preferencji.