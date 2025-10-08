Oto najstarsze imię świata. W Polsce nosi je 224 000 osób

Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie imię nosiła pierwsza kobieta w dziejach ludzkości. Etymolodzy i antropolodzy podkreślają, że brak nam źródeł, które pozwoliłyby potwierdzić taki fakt z całą pewnością. Często wspominane są imiona biblijne, ale one też mają wcześniejsze korzenie w kulturach starożytnych. Wśród nich wyróżnia się Zuzanna - imię, które według wielu badaczy mogło powstać wieki temu i które dziś nadal występuje w Polsce.

Pochodzenie i znaczenie imienia Zuzanna

Imieniem Zuzanna posługiwano się już w starożytności - między innymi w Egipcie i kulturach semickich - gdzie słowo „śuśan” oznaczało lilię, a w języku arabskim także kwiat lotosu. Na ziemie polskie przywędrowało wraz z chrześcijaństwem i ze średniowiecznymi zapisami - w Polsce pojawia się w dokumentach od XIII wieku. -

To imię niesie w sobie symbole natury i piękna. Zuzanna kojarzona jest z subtelnością, ale i z wewnętrzną siłą. W tradycji imion biblijnych łączy w sobie wdzięk i delikatność, co sprawia, że jest niezwykle uniwersalna.

Zuzanna w językach świata

Zuzanna funkcjonuje w wielu wariantach kulturowych, co świadczy o jej uniwersalności i ponadczasowości. Oto kilka przykładów:

angielski: Susan, Susannah

czeski: Zuzana

francuski: Suzanne

bułgarski: Suzana, Suzanka

fiński: Susanna, Sanni

włoski: Susanna

Te wersje pokazują, jak imię adaptowało się do brzmienia różnych języków, zachowując swój rdzeń i szlachetny charakter. S-

Osobowość i cechy Zuzanny

Zuzanna to imię, które w tradycyjnej interpretacji niesie ze sobą określony zestaw cech:

ambicja i pasja - osoba o tym imieniu chętnie dąży do celu, realizuje swoje plany, nie boi się wyzwań;

radość życia i wrażliwość - potrafi dostrzegać piękno świata oraz empatycznie reagować na emocje innych;

intuicja i silna osobowość - często kieruje się przeczuciem, potrafi być asertywna i zdecydowana;

zdolność zwodzenia i manipulacji - w niektórych opisach pojawia się twierdzenie, że Zuzanna potrafi stosować intrygę i perswazję, choć należy podchodzić do tego ostrożnie, aby nie popaść w uproszczenia.

Dlaczego Zuzanna znów jest modne?

Choć przez wiele stuleci imię Zuzanna nie było w Polsce szczególnie popularne, w ostatnich latach wraca do łask. Rodzice coraz częściej wybierają je dla swoich córek - być może ze względu na jego klasyczny charakter, bogactwo znaczeń i kulturową wielowarstwowość. Jego obecność w rankingach popularności świadczy o tym, że imię to mimo upływu wieków ciągle rezonuje z rodzicielską wyobraźnią. W 2024 roku imię to nadano 4144 razy, łącznie w Polsce imię Zuzanna nosi ponad 224 000 osób.