Oto najstarsze imię świata. W Polsce nosi je 224 000 osób

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-10-08 14:51

Najstarsze imię na świecie. Czy można określić, jakie imię było pierwsze? To raczej niemożliwe, ale badacze cały czas poszukują dowodów na to, jak nazywali się pierwsi ludzie naszej cywilizacji. Okazuje się, że Adam i Ewa to wcale nie są pierwsze nadane imiona. Badacze oraz etymolodzy wskazują, że zupełnie inne imię może okazać się najstarsze.

Te żeńskie imiona przynoszą szczęście. Warto wybrać je dla swojej córki

i

Autor: Freepik.com Felicja - imię to można tłumaczyć jako "szczęśliwa", "pomyślna", "błogosławiona", "radosna". Niesie ono ze sobą bardzo pozytywne konotacje, takie jak radość życia, optymizm, pogoda ducha, szczęście, pomyślność i dobre losy. Dziewczynka o imieniu Felicja może być postrzegana jako osoba, która wnosi radość do życia innych i sama jest szczęśliwa.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie imię nosiła pierwsza kobieta w dziejach ludzkości. Etymolodzy i antropolodzy podkreślają, że brak nam źródeł, które pozwoliłyby potwierdzić taki fakt z całą pewnością. Często wspominane są imiona biblijne, ale one też mają wcześniejsze korzenie w kulturach starożytnych. Wśród nich wyróżnia się Zuzanna - imię, które według wielu badaczy mogło powstać wieki temu i które dziś nadal występuje w Polsce.

Pochodzenie i znaczenie imienia Zuzanna

Imieniem Zuzanna posługiwano się już w starożytności - między innymi w Egipcie i kulturach semickich - gdzie słowo „śuśan” oznaczało lilię, a w języku arabskim także kwiat lotosu. Na ziemie polskie przywędrowało wraz z chrześcijaństwem i ze średniowiecznymi zapisami - w Polsce pojawia się w dokumentach od XIII wieku. -

To imię niesie w sobie symbole natury i piękna. Zuzanna kojarzona jest z subtelnością, ale i z wewnętrzną siłą. W tradycji imion biblijnych łączy w sobie wdzięk i delikatność, co sprawia, że jest niezwykle uniwersalna.

Zuzanna w językach świata

Zuzanna funkcjonuje w wielu wariantach kulturowych, co świadczy o jej uniwersalności i ponadczasowości. Oto kilka przykładów:

  • angielski: Susan, Susannah
  • czeski: Zuzana
  • francuski: Suzanne
  • bułgarski: Suzana, Suzanka
  • fiński: Susanna, Sanni
  • włoski: Susanna

Te wersje pokazują, jak imię adaptowało się do brzmienia różnych języków, zachowując swój rdzeń i szlachetny charakter. S-

Osobowość i cechy Zuzanny

Zuzanna to imię, które w tradycyjnej interpretacji niesie ze sobą określony zestaw cech:

  • ambicja i pasja - osoba o tym imieniu chętnie dąży do celu, realizuje swoje plany, nie boi się wyzwań;
  • radość życia i wrażliwość - potrafi dostrzegać piękno świata oraz empatycznie reagować na emocje innych;
  • intuicja i silna osobowość - często kieruje się przeczuciem, potrafi być asertywna i zdecydowana;
  • zdolność zwodzenia i manipulacji - w niektórych opisach pojawia się twierdzenie, że Zuzanna potrafi stosować intrygę i perswazję, choć należy podchodzić do tego ostrożnie, aby nie popaść w uproszczenia.

Dlaczego Zuzanna znów jest modne?

Choć przez wiele stuleci imię Zuzanna nie było w Polsce szczególnie popularne, w ostatnich latach wraca do łask. Rodzice coraz częściej wybierają je dla swoich córek - być może ze względu na jego klasyczny charakter, bogactwo znaczeń i kulturową wielowarstwowość. Jego obecność w rankingach popularności świadczy o tym, że imię to mimo upływu wieków ciągle rezonuje z rodzicielską wyobraźnią. W 2024 roku imię to nadano 4144 razy, łącznie w Polsce imię Zuzanna nosi ponad 224 000 osób.

Przeczytaj także:
Przed tymi dwoma imionami przestrzega Kościół. Lepiej nie nadawać ich dzieci. Z…
Super Express Google News
Quiz z imion. Zgadniesz czy to imię męskie czy żeńskie?
Pytanie 1 z 10
Czy Alwi to imię:
Te imiona dla dziewczynek przynoszą szczęście w życiu.
6 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZNACZENIE IMION
IMIĘ
IMIĘ DLA DZIEWCZYNKI