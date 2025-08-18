Przed tymi dwoma imionami przestrzega Kościół. Lepiej nie nadawać ich dzieci. Znaczenie tych imion może stać w sprzeczności z wiarą katolicką

Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, a Kościół katolicki wskazuje na pewne imiona, których lepiej unikać.

Niektóre imiona, takie jak Lucyfer czy Uriel, budzą wątpliwości ze względu na niepewne pochodzenie aniołów lub ich związek z tekstami apokryficznymi.

Kościół przestrzega również przed imieniem Lilith, wywodzącym się z mitologii żydowskiej i kojarzonym z demonami.

Dowiedz się, dlaczego te imiona są problematyczne i jakie są kościelne wytyczne dotyczące wyboru imion!

Kościół przestrzega przed tymi imionami. Ich pochodzenie jest niejasne

Wybór imienia dla dziecka to niezwykle ważna sprawa dla przyszłym rodziców. Wielu z nich poszukując tego idealnego imienia sięga do Biblii i tekstów religijnych. Często wybiera się imiona biblijne lub anielskie. Wiele osób uważa, że imię Jezus jest w Polsce zakazane. To nie do końca prawda. Nie ma prawnego zakazu nadawania dziecku imienia Jezus, ale Rada Języka Polskiego odradza ten wybór z szacunku do Jezusa Chrystusa. Co ciekawe, imię to jest bardzo popularne w krajach latynoskich.

Kościół katolicki oficjalnie nie zakazuje żadnych imion. Wskazuje jednak pewnie pozycje, których katolik powinien się wystrzegać. Na czele tej listy jest oczywiście imię Lucyfer, a także inne, anielskie imiona, które wstępują jedynie w tekstach apokryficznych, nie zaś w Biblii. To między innymi imię Uriel. Kościół wskazuje, że w przypadku tych imion nie ma pewności, co do pochodzenia danego anioła. Nie wiadomo, czy anioł ten nie był upadły. "Dyrektorium o pobożności ludowej" wskazuje, że nie powinno wybierać się innych imion niż te, które występują w Biblii. Imię Uriel oznacza ogień lub światło Boga. Występuje w apokryficznej księdze Ezdrasza, która nie wchodzi w skład Biblii. Co ciekawe, w polskim kalendarzu Uriel obchodzi imieniny 22 stycznia.

Imię dla dziewczynki, przed którym ostrzega Kościół

W przypadku imienia dla dziewczynki Kościół przestrzega przed Lilith. Jest to postać z mitologii żydowskiej. Lilith uważana jest za demona. Miała być pierwszą żoną Adama, jednak opuściła ona Eden i dołączyła do demonów. W kulturze bywa przedstawiana jako partnerka Lucyfer. Bywa, że jest nazywana kobietą wyzwoloną, w przeciwieństwie do uległej Ewy. Imię Lilith może oznaczać noc lub wichurę.