Przed tymi dwoma imionami przestrzega Kościół. Lepiej nie nadawać ich dzieci. Znaczenie tych imion może stać w sprzeczności z wiarą katolicką

Karolina Piątkowska
2025-08-18 5:41

Czy Kościół katolicki zabrania nadawania pewnych imion? Kościół oficjalnie nie zakazuje żadnych imion, ale przestrzega przed pewnymi wyborami. Przestroga dotyczy imion religijnych, których pochodzenie jest niejasne. Te dwóch dwóch imion lepiej się wystrzegać według Kościoła. To zarówno męskie i żeńskie imię, których należy unikać.

Autor: Shutterstock
  • Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, a Kościół katolicki wskazuje na pewne imiona, których lepiej unikać.
  • Niektóre imiona, takie jak Lucyfer czy Uriel, budzą wątpliwości ze względu na niepewne pochodzenie aniołów lub ich związek z tekstami apokryficznymi.
  • Kościół przestrzega również przed imieniem Lilith, wywodzącym się z mitologii żydowskiej i kojarzonym z demonami.
  • Dowiedz się, dlaczego te imiona są problematyczne i jakie są kościelne wytyczne dotyczące wyboru imion!

Kościół przestrzega przed tymi imionami. Ich pochodzenie jest niejasne

Wybór imienia dla dziecka to niezwykle ważna sprawa dla przyszłym rodziców. Wielu z nich poszukując tego idealnego imienia sięga do Biblii i tekstów religijnych. Często wybiera się imiona biblijne lub anielskie. Wiele osób uważa, że imię Jezus jest w Polsce zakazane. To nie do końca prawda. Nie ma prawnego zakazu nadawania dziecku imienia Jezus, ale Rada Języka Polskiego odradza ten wybór z szacunku do Jezusa Chrystusa. Co ciekawe, imię to jest bardzo popularne w krajach latynoskich. 

Kościół katolicki oficjalnie nie zakazuje żadnych imion. Wskazuje jednak pewnie pozycje, których katolik powinien się wystrzegać. Na czele tej listy jest oczywiście imię Lucyfer, a także inne, anielskie imiona, które wstępują jedynie w tekstach apokryficznych, nie zaś w Biblii. To między innymi imię Uriel. Kościół wskazuje, że w przypadku tych imion nie ma pewności, co do pochodzenia danego anioła. Nie wiadomo, czy anioł ten nie był upadły. "Dyrektorium o pobożności ludowej" wskazuje, że nie powinno wybierać się innych imion niż te, które występują w Biblii. Imię Uriel oznacza ogień lub światło Boga. Występuje w apokryficznej księdze Ezdrasza, która nie wchodzi w skład Biblii. Co ciekawe, w polskim kalendarzu Uriel obchodzi imieniny 22 stycznia.

Imię dla dziewczynki, przed którym ostrzega Kościół

W przypadku imienia dla dziewczynki Kościół przestrzega przed Lilith. Jest to postać z mitologii żydowskiej. Lilith uważana jest za demona. Miała być pierwszą żoną Adama, jednak opuściła ona Eden i dołączyła do demonów. W kulturze bywa przedstawiana jako partnerka Lucyfer. Bywa, że jest nazywana kobietą wyzwoloną, w przeciwieństwie do uległej Ewy. Imię Lilith może oznaczać noc lub wichurę. 

