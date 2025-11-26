Otwórz szafę, nie portfel – Black Week w zgodzie z odpowiedzialnym podejściem do mody

Polacy wciąż preferują zakupy odzieży w sklepach stacjonarnych, choć rośnie popularność platform online i marketplace’ów.

Produkcja ubrań ma ogromny wpływ na środowisko, a większość tekstyliów trafia na wysypiska, co wymaga zmiany nawyków konsumenckich.

Inicjatywa Game4Planet promuje gospodarkę obiegu zamkniętego, zachęcając do dawania ubraniom drugiego życia zamiast ciągłego kupowania nowych.

Odkryj, jak w prosty sposób możesz zmniejszyć swój wpływ na nadprodukcję odzieży i zamienić Black Week w Green Week pełen świadomych wyborów!

Polacy wciąż najchętniej kupują ubrania w monobrandowych sklepach w centrach handlowych (43%), choć coraz mocniej rosną w siłę platformy online czy marketplace’y (36%). Do second handów zagląda zaledwie 24% konsumentów. Z badania Fundacji Play Sustain „Ekoprojektowanie. Moda bez odpadów” wynika, że 6/10 respondentów sięga po nowe ubrania jedynie kilka razy w roku, choć młodsze pokolenia robią to znacznie częściej, nawet co miesiąc. Dlatego tak ważna jest edukacja i budowanie świadomości związanej z tym, jak ogromny wpływ na planetę ma produkcja ubrań oraz jak wiele możemy zrobić, zanim sięgniemy po kolejny zakup.

W świecie, w którym Black Week wciąż napędza konsumpcję, Game4Planet stawia na zupełnie inną narrację: daj ubraniom drugie życie lub korzystaj z tego, co już masz! Inicjatywa stworzona przez VIVE Textile Recycling nie jest jednorazową akcją. To stały model biznesowy, który promuje gospodarkę obiegu zamkniętego, nie tworząc nowych produktów, lecz przedłużając żywotność tych, które już istnieją. To ważne, zwłaszcza gdy 28% konsumentów wciąż pomija ekologiczne aspekty przy zakupie odzieży, a produkcja jednej pary jeansów i t-shirtu potrafi zużyć aż 6 tysięcy litrów wody – to tyle, ile przeciętna osoba wykorzystuje przez dwa miesiące.

Zamień Black Week na Green Week

Każdego roku aż 85% wyprodukowanych tekstyliów trafia na wysypiska, a co 10. konsument deklaruje, że nie podejmuje żadnych szczególnych działań, żeby zminimalizować swój wpływ na nadprodukcję odzieży. A przecież każdy z nas, nawet małymi gestami, może przyczynić się do tego, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko naturalne. Niektórzy dbają o ubrania, które już posiadają przedłużając ich cykl życia (51%), inni kupują kolejne jedynie wtedy, kiedy jest to konieczne (50%).

W miejsce zakupowej gorączki Black Week, Game4Planet proponuje Green Week – pełen kreatywności, oszczędności i odpowiedzialnych wyborów:

Zrób przegląd szafy – zanim klikniesz „kup teraz”, zobacz, co już masz. Często na dnie szafy ukrywają się zapomniane perełki, które mogą wrócić do łask.

Customizuj ubrania – drobna dziurka czy zmechacony materiał nie muszą oznaczać końca ich życia. Naszywki, farbowanie czy wymiana drobnych elementów potrafią całkowicie odmienić wygląd ulubionych rzeczy.

Przerabiaj to, czego już nie nosisz – stare jeansy mogą stać się wyjątkową torbą, a połączenie dwóch bluz w jedną stworzy zupełnie nowy, jedyny w swoim rodzaju projekt. Inspiracji możesz szukać m.in. w butikach Dreslow, gdzie znajdziesz kolekcje polskich projektantów upcyklingowych.

Buduj szafę kapsułową – postaw na klasyki, które łatwo łączą się z casualowymi elementami. Mniej rzeczy, więcej możliwości, a przede wszystkim – mniej niepotrzebnych zakupów.

Postaw na modę z drugiej ręki – second handy, vintage shopy czy platformy z odzieżą cyrkularną to skarbnica stylu i świetny sposób na modę, która w mniejszym stopniu wpływa na planetę.

Dbaj o ubrania – właściwe pranie i konserwacja sprawiają, że odzież służy znacznie dłużej. To najprostszy sposób, by ograniczyć kupowanie i przedłużyć życie swoich ulubionych rzeczy.