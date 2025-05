Pięknie imię dla dziewczynki było hitem PRL-u. W 2025 bije rekordy popularności, ale w skróconej wersji. Symbolizowało siłę i obfitość. Imię dla dziewczynki

Pięknie imię dla dziewczynki było hitem PRL-u. Symbolizowało siłę i obfitość

Moda na imiona żeńskie nadawane nowo narodzonym dzieciom co kilka lat ulega zmianie. Kiedyś rodzice upodobali sobie imiona o brzmieniu zagranicznym. Jednak z czasem ten trend został wyparty przez tradycyjne imiona dla dziewczynek, które z kolei były też popularne w pokoleniu naszych babć. Zosia, Marysia czy Alicja to imiona, które triumfowały kilkadziesiąt lat temu i teraz moda na nie powróciła. Tak też jest w przypadku jednego imienia dla dziewczynki, które lata swojej świetności miało w okresie PRL-u. Wówczas rodzice nadawali jej swoim córkom, gdyż brzmiało szlachetnie, oryginalnie, a do tego symbolizowało siłę, moc i obfitość. Chodzi o piękne imię Apolonia, które wywodzi się z języka greckiego i oznacza "należącą do Apolla" lub "poświęconą Apollinowi". Choć w ostatnich latach imię Apolonia należało raczej do tych rzadko nadawanych nowo narodzonym dzieciom, to jednak powróciło do łask i polscy rodzice coraz częściej nadają je swoim córkom, tylko że w skróconej wersji.

Imię dla dziewczynki z PRL-u w 2025 roku bije rekordy popularności, ale w skróconej wersji

Jednym ze zdrobnień imienia Apolonia jest Pola, czyli jedno z najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce w 2025 roku. Według statystyk GUS imię Pola znajduje się w pierwszej dziesiątce najczęściej nadawanych dziewczynkom imion w naszym kraju. Rodzice je pokochali, jednak nie każdy wie, że imię Pola jest zdrobnieniem od imienia Apolonia, które ma pochodzenie greckie. Obecnie funkcjonuje jako odrębne imię żeńskie.

Znaczenie imienia Pola. Cechy osobowości

Osoby o imieniu Pola często są opisywane jako:

Kreatywne i artystyczne: Mają bogatą wyobraźnię i talent do różnych form sztuki.

Mają bogatą wyobraźnię i talent do różnych form sztuki. Wrażliwe i empatyczne : Potrafią wczuć się w emocje innych i są bardzo troskliwe.

: Potrafią wczuć się w emocje innych i są bardzo troskliwe. Spokojne i zrównoważone : Cenią sobie harmonię i unikają konfliktów.

: Cenią sobie harmonię i unikają konfliktów. Niezależne i ambitne : Mają silną wolę i dążą do realizacji swoich celów.

: Mają silną wolę i dążą do realizacji swoich celów. Towarzyskie: Lubią spędzać czas z bliskimi i są otwarte na nowe znajomości.