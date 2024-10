Pięknie Zjednoczeni w walce, by pokonać raka piersi Kampania Estée Lauder Companies na rzecz walki z rakiem piersi

Lwia zmarszczka wyjawia prawdę o człowieku. Oto, co go czeka w przyszłości. Znaczenie zmarszczek a osobowość

Od ponad 30 lat Grupa Estée Lauder stanowi awangardę postępów w walce z rakiem piersi. W czasach, gdy o tej chorobie nie mówiono głośno, Evelyn H. Lauder odważyła się wkroczyć na drogę zmiany. Uczyniła swoją osobistą misją szerzenie świadomości choroby, przełamanie zmowy milczenia wokół tego nowotworu i zdrowia kobiet oraz podkreślanie znaczenia podjęcia aktywnych działań. W 1992 r. stworzyła różową wstążkę i uruchomiła Kampanię na rzecz Walki z Rakiem Piersi Grupy Estée Lauder (Kampania), która stworzyła podwaliny pod ruch na skalę globalną.

Łącznie Fundacja Grupy Estée Lauder zebrała dotychczas 131 mln na ratujące życie badania, edukację i opiekę medyczną, z czego ponad 103 mln USD zostały przeznaczone na działalność badawczą finansowaną przez Fundację na rzecz Badań nad Rakiem Piersi (Breast Cancer Research Foundation® (BCRF)).

ZOBOWIĄZANIE MARKI: DOKONYWAĆ POZYTYWNYCH ZMIAN NA CAŁYM ŚWIECIE

Evelyn Lauder zjednoczyła ludzi i organizacje z całego świata w jednym celu – dokonania istotnej zmiany. Świadoma konieczności znalezienia funduszy na badania nad rakiem piersi założyła w 1993 r. Fundację na rzecz Badań nad Rakiem Piersi (BCRF). BCRF, która koncentruje swą działalność na wspieraniu najbardziej obiecujących badań, po dziś dzień pozostaje wiodącym partnerem non profit Kampanii. Głos Evelyn Lauder i jej determinacja, by przełamać ciążące na chorobie tabu stworzyły fundament pod walkę o lepsze i zdrowsze życie dla mieszkanek całego świata.

Jej dziedzictwo przetrwało inspirując i jednocząc naszych pracowników, konsumentów i partnerów we wspólnym celu wcielania w życie jej pionierskiej wizji. Kampania stanowi świadectwo niezłomnego zaangażowania Evelyn i roli Estée Lauder Companies jako lidera w walce z rakiem piersi. Obecnie Kampania wspiera ponad 60 organizacji z całego świata wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności.

Jako najszerzej zakrojony program odpowiedzialności społecznej biznesu ELC Kampania na rzecz Walki z Rakiem Piersi stanowi fundament zaangażowania naszej firmy w walkę o prawa kobiet, poprawę ich zdrowia i możliwości zdobywania wykształcenia. Przyczynia się do znaczących zmian wspierając ratującą ludzkie życie pracę badawczą, rozszerzając dostęp do opieki medycznej, walcząc z nierównościami i zwiększając świadomość znaczenia profilaktyki i wczesnego wykrywania choroby. Dzięki Kampanii ELC od lat wspiera obecność kobiet w nauce, działalności badawczej i medycynie w drodze finansowania licznych grantów i programów badawczych na całym świecie i zwiększając możliwości kobiet w nauce, technologii, inżynierii i matematyce.

CHOROBA O WIELU OBLICZACH

Z uwagi na wcześniejszą wykrywalność i lepsze metody leczenia, śmiertelność wśród kobiet cierpiących na raka piersi spadła od drugiej połowy lat 80-tych ubiegłego wieku o 43% (Fakty i liczby Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego za lata 2022-2024). Mimo tak znaczących postępów wiele jednak pozostaje jeszcze do zrobienia.

Rak piersi pozostaje zarówno najczęściej diagnozowanym nowotworem, jak i wiodącą przyczyną śmierci wśród cierpiących na choroby nowotworowe kobiet na całym świecie. Te dramatyczne dane statystyczne jasno i wyraźnie wyjaśniają nam, dlaczego nasza misja nie dobiegła jeszcze końca. Choroba odciska na nas wszystkich niezatarte, choć różne piętno, przy czym różnice sprowadzają się przede wszystkim do częstości występowania rokowań pacjentek rozkładających się różnie dla poszczególnych społeczności.

„Jednakowe dla wszystkich podejście do badań przesiewowych naraża niektóre grupy społeczne na zwiększone ryzyko” – wyjaśnia Dyrektor BCRF ds. Badań dr Dorraya El-Ashry. Naszym celem powinny być spersonalizowane pod kątem ryzyka wystąpienia choroby badania profilaktyczne. W identyfikacji, a nawet dokładnym określeniu tego ryzyka pomagają nam prowadzone badania, dzięki którym możemy podejmować trafniejsze decyzje w zakresie profilaktyki.”

WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI BADANIOM

Granty badawcze finansowane przez ELC za pośrednictwem BCRF obejmują pełne spektrum badań nad rakiem piersi - począwszy od zrozumienia podstawowej biologii komórek rakowych przez opracowywanie nowych testów diagnostycznych, a skończywszy na poprawie jakości życia pacjentek w trakcie i po zakończeniu leczenia. BCRF wspiera badaczy, którzy w znaczącym stopniu przyczyniają się do każdego większego przełomu w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu raka piersi i jego przerzutów oraz poprawie warunków życia osób wyleczonych.

“Moja matka - Evelyn Lauder – zwykła była mawiać, że lek na raka piersi uda nam się wynaleźć jedynie dzięki współpracy i wspólnemu wysiłkowi. Pracownicy, konsumenci i partnerzy ELC, jak również błyskotliwi naukowcy i badacze z zaangażowaniem pracują nad urzeczywistnieniem wizji mojej matki, która marzyła o świecie wolnym od raka piersi. Zaangażowanie tak wielu osób we wspólny cel, jakim jest ratowanie życia ludzkiego, niezmiennie mnie inspiruje.” – William P. Lauder, Prezes i Dyrektor Wykonawczy Grupy Estée Lauder

Z okazji 30-lecia Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi w 2022 r. Fundacja Grupy Estée przeznaczyła 15 mln USD na przestrzeni 5 lat na finansowanie badań zmierzających do wyeliminowania nierówności w obszarze walki z chorobą i poprawy rokowań wśród kobiet czarnoskórych.

Dzięki strategicznym partnerstwom z organizacjami działającymi na rzecz zdrowia piersi ELC przyczynia się do postępów w pracy badawczej, zasypywania nierówności, szerzenia świadomości oraz zapewniania równego dostępu do opieki zdrowotnej przedstawicielom i przedstawicielkom wszystkich grup społecznych i etnicznych.

PIĘKNIE ZJEDNOCZENI WE WSPÓLNYM CELU WYELIMINOWANIA RAKA PIERSI Z NASZEGO ŻYCIA

Rak piersi nie zna granic. Bez względu na miejsce i okoliczności budzi w nas współczucie i empatię dla dotkniętych nią osób oraz determinację do walki z nim. Wspólnie możemy doprowadzić do rzeczywistych postępów, dzięki którym kobiety na całym świecie będą bardziej uświadomione w temacie zdrowia piersi i wyposażone w możliwości prowadzenia lepszego i zdrowszego życia.

Kampania nieustannie inspiruje wszystkich do walki o zdrowie piersi. Połącz swe siły z naszymi i zjednocz się z nami we wspólnym celu, jakim jest świat wolny od tej strasznej choroby.

“Osobiście doświadczam głębokiego wpływu Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi Grupy ELC od chwili, w której Evelyn Lauder zaprosiła mnie do wspólnej walki u jej boku, tuż po uruchomieniu tego przedsięwzięcia. Misja Evelyn poruszyła we mnie czułą strunę, gdyż na ten właśnie nowotwór niewiele wcześniej zmarła moja babcia, która wypierała świadomość choroby aż w końcu było już za późno na leczenie. Wiedziałam, że możemy wspólnie dokonać przełomu i nie myliłam się. Po dziś dzień udział w Kampanii jest jednym z najważniejszych osiągnięć w moim życiu i jestem głęboko przekonana, że misję Evelyn należy kontynuować.”– Elizabeth Hurley, Światowa Ambasadorka Kampanii Grupy Estée Lauder Companies na rzecz Walki z Rakiem Piersi;

#CzasPokonaćRakaPiersi

BADANIA W AKCJI

Dzięki nieustannemu zaangażowaniu Fundacja Grupy Estée Lauder zebrała dotychczas łącznie 131 mln na ratujące życie badania, edukację i opiekę medyczną, z czego ponad 103 mln USD zostały przeznaczone na działalność badawczą finansowaną przez Fundację na rzecz Badań nad Rakiem Piersi (Breast Cancer Research Foundation® (BCRF)).

Od chwili jej założenia w 1993 r. przez Evelyn H. Lauder BCRF wspiera badaczy, którzy w znaczącym stopniu przyczyniają się do każdego większego przełomu w profilaktyce, diagnostyce, leczeniu raka piersi i jego przerzutów oraz poprawie warunków życia osób wyleczonych. Dzięki wsparciu ze strony Kampanii ELC finansuje badania w tych i innych obszarach związanych z rakiem piersi.

Dla uczczenia 30-tej rocznicy Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi Fundacja ELC zobowiązała się w 2022 r. przeznaczyć w ciągu pięciu lat 15 mln USD na finansowanie za pośrednictwem BCRF przełomowych badań przybliżających nas do celu, jakim jest zwalczanie nierówności w leczeniu raka piersi oraz poprawa jego skuteczności.

Kompleksowa analiza współzależności pomiędzy uwarunkowaniami społecznymi zdrowia, występowania chorób współtowarzyszących oraz biologii raka piersi u kobiet czarnoskórych może znacząco ograniczyć występujące na świecie nierówności w tym zakresie.

Obsadzony zgodnie z zasadami różnorodności komitet sterujący, jak również podkomitety złożone z ekspertów BCRF od nierówności reprezentujących uznane instytucje akademickie i medyczne z całego kraju opracowały trzy obszerne zestawy danych mające na celu identyfikację przyczyn nierówności w obszarze efektów leczenia i rokowań pacjentek z rakiem piersi. Informacje dotyczące tysięcy pacjentek umożliwią nam realizację tego niezwykle istotnego i generującego ogromną ilość danych projektu. Na kolejnym etapie tej wieloletniej inicjatywy powstała grupa robocza składająca się z wiodących badaczy, której zadaniem jest przeanalizowanie genetycznych składowych powyżej opisanych zestawów danych i udokumentowanie wszelkich wniosków i ustaleń.

W ramach trzydziestoletniej współpracy ELC i BCRF dokonano znaczących przełomów, które doprowadziły do:

pogłębienia wiedzy o potrójnie ujemnym raku sutka – najbardziej agresywnej postaci tej choroby, która największe żniwo zbiera wśród czarnoskórych pacjentek

postępów w dziedzinie medycyny precyzyjnej (celowanej) w następstwie identyfikacji nowych celów terapeutycznych i mechanizmów nawrotów choroby

poprawy życia pacjentek i pacjentów, których życie nieodwracalnie zmieniło się pod wpływem diagnozy raka piersi

szeregu innych odkryć i postępów w zakresie badań, edukacji oraz opieki medycznej skupiających się wokół zagadnienia raka piersi

PRODUKTY OZNACZONE RÓŻOWĄ WSTĄŻKĄ

Marki kosmetyczne należące do Estée Lauder Companies z dumą wspierają naszą misję budowania świata wolnego od raka piersi i zbierania funduszy dla Fundacji na rzecz Badań nad Rakiem Piersi (BCRF) w drodze sprzedaży produktów i darowizn.

ESTÉE LAUDER

Limited Edition Pink Ribbon Advanced Night Repair Serum

Wypróbuj nasze serum Advanced Night w limitowanej buteleczce zaprojektowanej z myślą o wsparciu kampanii na rzecz szerzenia świadomości raka piersi.

Dzięki wielowymiarowej, autorskiej technologii formuła przyspiesza odnowę skóry czerpiąc z regeneracyjnych właściwości nocy. Głęboko i szybko wnikające w skórę serum ogranicza różne oznaki starzenia się skóry wywołane stresorami środowiskowymi związanymi z życiem we współczesnym świecie. Efekt? Gładsza, pozbawiona linii, bardziej promienna i wyrównana skóra. Odkryj piękno i zdrowie swojej cery już dziś!

Kwota darowizny:

W ramach wsparcia dla Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi Grupy Estée Lauder, Estée Lauder przekaże od 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. lub do czasu wyczerpania zapasów 20% sugerowanej ceny detalicznej tego produktu na konto Fundacji „Piękniejsze Życie” oraz Międzynarodowego centrum Chorób Dziedzicznych przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Dostępność: wybrane salony Estée Lauder, perfumerie Douglas i douglas.pl oraz Sephora i sephora.pl.

ESTÉE LAUDER

Kolekcja Bouquet of Strength Color Lipstick Collection

Otul usta żywym i przyjaznym skórze kolorem. Zawierająca masło shea i witaminę E formuła błyskawicznie i trwale nawilża usta i podkreśla ich kontur dzięki kredce w dopełniającym odcieniu i błyszczykowi. Wszystkie produkty umieszczono w pięknej minitorebce o piwoniowo różowej barwie.

Rozmiar: Jedna szminka w pełnym rozmiarze, jedna luksusowa szminka w rozmiarze podróżnym, jedna kredka do ust i minitorebka

Pure Color Crystal Lipstick; pełen rozmiar (.12 oz/3.5g) w odcieniu 564 Crystal Baby (lekki brzoskwiniowy róż z ciepłym undertonem)Text Box Limited Edition Lip Gloss, w podręcznym rozmiarze (.24 oz/7 ml) w odcieniu Pink Peony (miękki róż z ciepłym undertonem)Double Wear 24H Say-in-Place Lip Liner (.028 oz/.8g) w odcieniu 15 Blush (brudny róż z ciepłym undertonem o matowym wykończeniu)

Kwota darowizny:

W ramach wsparcia dla Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi Grupy Estée Lauder, Estée Lauder przekaże od 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. lub do czasu wyczerpania zapasów 20% sugerowanej ceny detalicznej tego produktu na konto Fundacji „Piękniejsze Życie” oraz Międzynarodowego centrum Chorób Dziedzicznych przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Dostępność: wybrane salony Estée Lauder, perfumerie Douglas i douglas.pl oraz Sephora i sephora.pl.

CLINIQUE

Great Skin, Great Cause Limited Edition Dramatically Different Moisturizing Lotion+

Dramatically Different Moisturizing Lotion+ łączy całodzienne nawilżanie z wzmacniającymi skórę składnikami pozwalając skórze dłużej zachować młody wygląd. W tym roku nasz kultowy kosmetyk nawilżający występuje w limitowanej, inspirowanej wstążką różowej buteleczce dla uhonorowania wsparcia Clinique dla Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi.

Kwota darowizny:

W ramach wsparcia dla Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi Grupy Estée Lauder, Clinique przekaże od 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. lub do czasu wyczerpania zapasów 20% sugerowanej ceny detalicznej tego produktu na konto Fundacji „Piękniejsze Życie” oraz Międzynarodowego centrum Chorób Dziedzicznych przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

Dostępność: salony Clinique, perfumerie Douglas i douglas.pl oraz Sephora i sephora.pl.

BOBBI BROWN

Limited-Edition Proud to be Pink Crushed Oil-Infused Gloss Duo

Limitowana edycja Proud to be Pink Crushed Oil-Infused Gloss Duo obejmuje dwa nieklejące się błyszczyki do ust nasycone mieszanką bogatych w substancje odżywcze olejków roślinnych, oferujące komfort i wykończenie „na wysoki połysk”. Oba błyszczyki umieszczono w limitowanym, inspirowanym różową wstążką opakowaniu dla uczczenia Miesiąca Świadomości Raka Piersi. Błyszczyki w bestsellerowych odcieniach Kir Sugar i New Romantic.

Kwota darowizny:

W ramach wsparcia dla Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi Grupy Estée Lauder, Bobbi Brown Cosmetics przekaże od 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. lub do czasu wyczerpania zapasów 50% sugerowanej ceny detalicznej tego produktu na konto Fundacji „Piękniejsze Życie” oraz Międzynarodowego centrum Chorób Dziedzicznych przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Dostępność: perfumerie Douglas i douglas.pl.

LA MER

Limited Edition Pink Ribbon The Lip Balm

Odświeżający już przy pierwszym kontakcie ze skórą aksamitnie miękki balsam z nutką mięty intensywnie nawilża skórę pozostawiając ją sprężystą, odżywioną i zregenerowaną.

Kwota darowizny:

W ramach wsparcia Kampanii na rzecz Walki z Rakiem Piersi Grupy Estée Lauder, La Mer przekaże od 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. lub do wyczerpania zapasów 50% sugerowanej ceny detalicznej sprzedaży produktu na konto Fundacji „Piękniejsze Życie” oraz Międzynarodowego centrum Chorób Dziedzicznych przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

Dostępność: perfumerie Douglas i douglas.pl

