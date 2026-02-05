Polacy w łóżku: jedna para, dwie kołdry – problemy w związku, czy problemy ze snem?

JYSK bada nawyki Polaków związane ze snem, by lepiej zrozumieć ich potrzeby i wspierać zdrowy styl życia.

Raport ujawnia zmiany w podejściu do snu, takie jak popularność osobnych kołder czy ekranowych rytuałów przed snem.

Zaskakujące są preferencje dotyczące pozycji snu i częstość drzemek wśród różnych grup wiekowych.

Chcesz poznać wszystkie wnioski z badania i dowiedzieć się, jak poprawić jakość swojego snu? Przeczytaj!

Celem badania było lepsze zrozumienie codziennych nawyków związanych ze snem, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów zasypiania, potrzebnej ilości snu, aktywności przed snem oraz występowania drzemek w ciągu dnia.

Raport „Zwyczaje związane ze snem” wpisuje się w strategię JYSK jako marki, która nie tylko reaguje na potrzeby klientów, ale także aktywnie uczestniczy w rozmowie o zdrowym stylu życia, regeneracji i równowadze między pracą a odpoczynkiem.

Wyniki badania pokazują, że sen w Polsce zmienia się wraz ze stylem życia, strukturą wieku i rosnącą świadomością zdrowotną. Osobne kołdry, drzemki w ciągu dnia czy ekranowe rytuały przed snem to nie tylko ciekawostki, ale ważne sygnały społecznych przemian.

Jedna czy dwie kołdry? Sen jako przestrzeń negocjacji

Choć wspólny sen wciąż najczęściej oznacza korzystanie z jednej kołdry (63%), wyniki badania pokazują wyraźny trend: wraz z wiekiem rośnie udział osób, które decydują się na dwie osobne kołdry. W najstarszej grupie wiekowej różnice niemal się zacierają.

To zjawisko można interpretować jako przejaw rosnącej świadomości własnych potrzeb, troski o jakość snu oraz redefinicji bliskości w relacjach, gdzie komfort i regeneracja nie stoją w sprzeczności z byciem razem.

Ile snu potrzebują Polacy?

Najczęściej deklarowana potrzeba snu to:

mniej niż 8 godzin – 45% badanych,

dokładnie 8 godzin – 39%,

więcej niż 8 godzin – 17%.

Mężczyźni częściej wskazują krótszą potrzebę snu, natomiast kobiety - dłuższą. Wraz z wiekiem rośnie odsetek osób deklarujących, że wystarcza im sen krótszy niż 8 godzin.

Ekrany zamiast książki

Przed snem dominują aktywności ekranowe: oglądanie telewizji i przeglądanie telefonu. Młodsi respondenci częściej sięgają po smartfon, natomiast w starszych grupach wiekowych nadal króluje telewizor. To ważny sygnał w kontekście jakości snu i rosnącej potrzeby edukacji dotyczącej higieny snu.

Jak zasypiamy?

Zdecydowana większość Polaków zasypia na boku (70%). Odsetek ten rośnie wraz z wiekiem i osiąga najwyższy poziom w grupie 65+ (82%). Kobiety częściej niż mężczyźni deklarują tę pozycję zasypiania (73% vs. 67%).

Drzemki – powszechne, ale raczej okazjonalne

Drzemki w ciągu dnia są zjawiskiem powszechnym - deklaruje je aż 68% badanych. Mężczyźni częściej niż kobiety przyznają się do drzemek, a wśród osób 65+ relatywnie częściej pojawiają się deklaracje bardzo częstych drzemek.

Dlaczego sen jest ważny dla JYSK?

Dla JYSK sen to nie tylko jedna z kategorii produktowych, ale realny obszar wpływu na jakość życia. Marka od lat konsekwentnie rozwija ofertę materacy, kołder, poduszek i akcesoriów do sypialni, opierając ją na wiedzy o potrzebach użytkowników i aktualnych trendach.

Dobry sen to fundament zdrowia, dobrostanu i codziennego funkcjonowania. Chcemy inspirować Polaków do świadomego dbania o jakość snu, a także dostarczać produkty dostosowane do potrzeb. Dlatego tak ważne są dla nas badania i współpraca z ekspertami

– podkreśla Sylwia Filimon, dyrektor ds. komunikacji JYSK Polska.

Raport stanowi wartościowy punkt wyjścia do rozmowy o tym, jak dziś śpimy – i jak możemy spać lepiej

– dodaje.

Badanie pokazuje, że wreszcie zaczęliśmy dostrzegać dobroczynną wartość snu. We współczesnym przebodźcowanym świecie, kiedy jesteśmy bombardowani informacjami, żyjemy pod presją wymagań i codziennych obowiązków – sen jest niczym bezpieczna przystań na koniec dnia, która pozwala nam odetchnąć i zregenerować siły. Osobna kołdra nie zawsze musi być symbolem osłabienia relacji, ale dbałości o swoje zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Daje nam poczucie bezpieczeństwa, którego tak bardzo obecnie potrzebujemy

– Katarzyna Krzywicka-Zdunek, socjolożki.pl

