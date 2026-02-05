YOPE i Fundacja Sexed.pl ponownie łączą siły z okazji Walentynek

miłości i intymności. W komunikacji pojawią się m.in. wątki dotyczące odgłosów miłości, pielęgnacji przed i po seksie, a także znaczenia wyraźnego przyzwolenia na zbliżenie. Działania mają na celu normalizowanie rozmów o intymności oraz budowanie kultury opartej na uważności, szacunku i świadomych wyborach.

Różnorodna komunikacja ukaże się w lutym, w okresie przedwalentynkowym, na kanałach social media YOPE oraz Fundacji SEXed.pl, łącząc perspektywę edukacyjną z codzienną praktyką dbania o siebie i relacje.

Istotnym elementem tegorocznej współpracy jest również ogłoszenie nowego produktu do pielęgnacji intymnej marki YOPE, objętego patronatem Fundacji SEXed.pl. Do olejku do pielęgnacji intymnej Czuły dotyk dołącza żel intymny Yes, love!. Każda sprzedaż nowego produktu będzie wspierać cele statutowe Fundacji SEXed.pl, wzmacniając jej działania edukacyjne na rzecz zdrowia seksualnego i relacyjnego.

Współpraca YOPE i Fundacji SEXed.pl to przykład odpowiedzialnej komunikacji marek, które wykorzystują swój zasięg do inicjowania ważnych społecznie rozmów, łącząc edukację z realnym wsparciem działań prospołecznych.

