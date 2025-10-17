Primark wspiera walkę z rakiem piersi: Nowa oferta produktów pooperacyjnych

Primark startuje z kampanią „Jesteśmy z Tobą”, promującą samobadanie piersi i wsparcie dla kobiet walczących z rakiem.

Kampania prezentuje historie trzech kobiet, a Primark oferuje specjalistyczną kolekcję 49 produktów, w tym nowości pooperacyjne.

Primark przekaże ponad 5 milionów złotych na rzecz organizacji charytatywnych, w tym 50 tys. zł dla Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.

Dowiedz się, jak Primark wspiera kobiety przez cały rok i dlaczego ich produkty są tak ważne.

Primark, międzynarodowy detalista odzieżowy, już po raz piąty rozpoczyna kampanię na rzecz świadomości raka piersi. Tegoroczna edycja pod hasłem „Jesteśmy z Tobą”, ma na celu promowanie znaczenia samobadania piersi i zapewnienia wsparcia kobietom na każdym etapie choroby. Kampania przedstawia historie trzech kobiet, które zmagały się z rakiem piersi. Ich opowieści będą prezentowane w witrynach sklepów Primark oraz na cyfrowych ekranach w ponad 460 lokalizacjach na całym świecie, a także w mediach społecznościowych. Poprzez filmy i zdjęcia dzielą się one swoimi doświadczeniami, pokazując, jak ważne jest wsparcie oraz regularne samobadanie.

Kampania Primark obejmuje największą w historii kolekcję aż 49 produktów poświęconych profilaktyce raka piersi, która składa się z dwóch serii:

Asortyment pooperacyjny obejmuje specjalistyczne produkty w przystępnych cenach, stworzone z myślą o kobietach po leczeniu raka piersi. Nowością w tym roku są wkładki, które można umieścić w biustonoszu, przywracając naturalny kształt piersi po operacji. Wykonane z miękkiej formowanej pianki, są lekkie i komfortowe w noszeniu. Wkładki w pięciu rozmiarach (S, M, L, XL, XXL) pasują do biustonoszy prawej oraz lewej miseczki i są dostępne w cenie 30 zł. Primark wprowadził także kieszonki na protezy, które można przypiąć do każdego biustonosza. Kieszonki dostępne są w wersjach prawej i lewej oraz w kolorach czarnym i białym, w tej samej cenie co wkładki. Produkty te są dostępne w ofercie przez cały rok. W ofercie znajduje się również bezszwowy biustonosz zapinany z przodu, z ukrytym zamkiem błyskawicznym oraz model w stylu T-shirt zapinany z przodu, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu po operacji. Wszystkie biustonosze pooperacyjne mają bawełnianą lub modalową podszewkę, zapewniającą miękkość. Dostępne są w różnych kolorach, w tym czarnym, białym, różowym i brązowym.

Gama solidarnościowa to limitowana edycja produktów stworzona z okazji Miesiąca Świadomości Raka Piersi, obejmująca bluzy z kapturem, koszulki, bieliznę i odzież nocną. Tegoroczna oferta wzbogacona została o kilka nowości, w tym dopasowany kardigan, piżamę wykonaną z modalu zapewniającego dodatkową miękkość w nowym kolorze w odcieniu beżu, balsam do ust, filiżankę do kawy, nawilżającą maskę żelową, krem regenerujący na noc, piżamę w paski z kopertowym dekoltem oraz oversize'ową bluzę z kapturem i zamkiem błyskawicznym.

Ceny zaczynają się od 22 złotych, a kolekcja jest dostępna we wszystkich sklepach Primark od 1 października.

W ramach piątej z rzędu kampanii Primark przekaże darowiznę w wysokości ponad 5 milionów złotych na rzecz organizacji charytatywnych walczących z rakiem w Europie i Stanach Zjednoczonych, w tym 50 tysięcy złotych dla polskiej organizacji Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”. Oprócz globalnej darowizny Primark zachęca swoich klientów i pracowników do aktywnego udziału w kampanii i zbierania funduszy na wszystkich rynkach, w tym w Polsce, z nadzieją na osiągnięcie ambitnego celu – zebranie dodatkowych środków na wsparcie organizacji zajmujących się walką z rakiem. Do tej pory Primark przekazał ponad 25 milionów złotych na rzecz organizacji charytatywnych, które przeznaczone zostały na podnoszenie świadomości, badania oraz wsparcie usług związanych z leczeniem nowotworów.

Zwiększanie świadomości na temat profilaktyki raka piersi oraz zapewnianie wsparcia kobietom dotkniętym chorobą nowotworową to nasz priorytet. Jesteśmy wdzięczni, że już po raz trzeci Primark obdarzył nas zaufaniem, przekazując darowiznę, która umożliwi nam dalszy rozwój programów edukacyjnych, docierając do tysięcy kobiet w całej Polsce. Dzięki tej współpracy będziemy w stanie dotrzeć do jeszcze większej liczby kobiet w Polsce, poszerzając zakres naszych działań i wprowadzając nowe inicjatywy wsparcia, które obejmują każdą fazę – od profilaktyki, przez leczenie, aż po proces rekonwalescencji

- komentuje Krystyna Wechmann, Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.

Primark angażuje się w długofalowe wsparcie dla kobiet, ponieważ chcemy, aby kobiety na każdym etapie swojej drogi czuły się wspierane, silne i pewne siebie. Dlatego nasza inicjatywa na rzecz Świadomości Raka Piersi trwa nie tylko w październiku, ale przez cały rok. Dzięki partnerstwom charytatywnym wykorzystujemy nasze sklepy, media społecznościowe oraz kanały cyfrowe, aby zwiększać świadomość na temat zdrowia piersi i znaczenia samobadania w wykrywaniu raka na wczesnym etapie. Zdajemy sobie sprawę, że walka z nowotworem piersi może wiązać się z dużymi kosztami. Z dumą prezentujemy tegoroczną kolekcję specjalistycznych produktów dla kobiet dotkniętych tą chorobą, w tym nasze nowe wkładki i kieszonki, dostępne w przystępnych cenach. Wspierali nas współpracownicy i koleżanki, którzy mają osobiste doświadczenie w walce z rakiem piersi, co pozwoliło nam lepiej zrozumieć potrzeby naszych klientek i zapewnić im skuteczniejsze wsparcie na każdym etapie ich drogi z rakiem piersi

- mówi Maciej Podwojski, Head of Sales CEE w Primark.