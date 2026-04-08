Stres przed sprawdzianem u dziecka? Tak mu pomożesz bez wywierania dodatkowej presji

Silny stres przed sprawdzianem u dziecka objawia się często bardzo fizycznie poprzez ból brzucha lub nagłe problemy ze snem

Jak podaje portal Mayo Clinic News Network, szkolne nerwy potrafią skutecznie zablokować umiejętność skupienia się na trudnych zadaniach

Odpowiednio zaplanowana nauka do testu wymaga odpuszczenia domowych obowiązków i zagwarantowania czasu na swobodny odpoczynek

Według informacji z portalu The Kids Mental Health Foundation, szczere zapewnienie malucha, że taki lęk jest całkowicie normalny, przynosi mu ogromną ulgę

Zbyt duża rodzicielska presja na dobre oceny tylko nakręca najgorsze scenariusze w głowie młodego ucznia

Niejadek - jak zachęcić dziecko do jedzenia, Plac Zabaw- odc. 19

Jakie objawy daje stres przed sprawdzianem u dziecka?

Zanim zaczniemy szukać sposobów na pomoc, warto wiedzieć, z czym tak naprawdę mierzy się nasz uczeń. Czasami dziecko nie potrafi wprost powiedzieć o swoich lękach, ale jego ciało wysyła nam bardzo wyraźne sygnały ostrzegawcze. To właśnie ten moment, kiedy zaczynają się codzienne wymówki przed pójściem do szkoły.

Jak możemy przeczytać na portalu Mayo Clinic News Network, szkolne nerwy to nie tylko zwykły strach, ale konkretne reakcje płynące z ciała. Dziecko może skarżyć się na ból brzucha, ból głowy, a nawet mieć spore problemy ze snem w nocy przed klasówką. Zdarza się też przyspieszone bicie serca i kłopoty z łapaniem tchu, co bardzo przeszkadza w skupieniu się na samych zadaniach.

Jak zaplanować naukę do testu bez tworzenia presji?

Kiedy wiemy już, że sprawdzian wywołuje u dziecka nerwy, dobrym pomysłem może być wspólne przygotowanie prostego planu działania:

ustalenie konkretnych pór nauki z uwzględnieniem czasu na sen i zdrowe jedzenie

odpuszczenie domowych obowiązków i przymykanie oka na bałagan w pokoju w czasie zakuwania

korzystanie ze starych zadań i próbnych testów, aby maluch oswoił się z taką formą pytań

wyciszenie się na około pół godziny przed snem bez oglądania telewizji i grania na komputerze

Taki ułożony plan dnia pozwala odzyskać poczucie kontroli i uniknąć najgorszego rozwiązania, czyli wkuwania materiału po nocach. Zamiast nerwowych powtórek na ostatnią chwilę, lepiej postawić na zdrowy sen i zorganizowanie wygodnego miejsca do pracy w domu, o czym wspomina też portal NHS.

Co powiedzieć dziecku przed trudnym egzaminem w szkole?

Najważniejsze to pokazać naszemu uczniowi, że gorsza ocena to naprawdę nie jest koniec świata i w razie wpadki test można po prostu poprawić. Zawsze warto dopytywać dziecko o jego uczucia za pomocą otwartych pytań i uważnie słuchać, odkładając na bok wszelką krytykę. Według informacji z portalu The Kids Mental Health Foundation, bardzo pomaga zwykłe zapewnienie malucha, że odczuwanie stresu przed klasówką jest czymś zupełnie normalnym i większość kolegów z klasy czuje dokładnie to samo. Kiedy dziecko wróci już ze szkoły, warto skupić się na pochwaleniu tego, co poszło mu dobrze, zamiast roztrząsać najtrudniejsze pytania i wypominać błędy.

Dlaczego dziecko wpada w panikę przed testem i co robić?

Panika pojawia się najczęściej w momencie, gdy uczeń czuje ogromny ciężar oczekiwań i po prostu boi się naszej reakcji na przyniesioną do domu jedynkę. To właśnie strach przed porażką nakręca najgorsze scenariusze w głowie, które całkowicie blokują wiedzę zdobytą podczas nauki. Jeśli dołożymy do tego własną rodzicielską presję na dobre oceny, maluch traci wiarę w siebie i zaczyna wątpić, że w ogóle da sobie radę.

W takich nerwowych chwilach bardzo dobrze sprawdzają się proste ćwiczenia oddechowe, które warto przećwiczyć z dzieckiem nieco wcześniej w spokojnej, domowej atmosferze. Czasami wystarczy na moment zamknąć oczy, wziąć kilka głębokich wdechów i spróbować zastąpić te straszne myśli czymś pozytywnym i dodającym otuchy. Pamiętajmy, aby po prostu być obok i zachęcać nasze dziecko do zrobienia wszystkiego, co w jego mocy, bez ciągłego patrzenia na końcowy wynik na sprawdzianie.

Źródła