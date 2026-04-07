Pyszne.pl dostarcza emocje. Partnerstwo z Wyjątkowym Prezentem otwiera nowy rozdział dla q-commerc

Zapomniane urodziny bliskiej osoby czy rocznica, która umknęła w natłoku codziennych spraw – to sytuacje znane dla wielu z nas. Jak wynika z badania Moonpig, aż 45% młodych Brytyjczyków przyznaje się, że zapomina o urodzinach swoich rodziców. Do tej pory znalezienie wartościowego prezentu „na już” było sporym wyzwaniem. Teraz, dzięki współpracy Pyszne.pl i Wyjątkowego Prezentu, rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki – wystarczy kilka kliknięć, by kurier w czasie krótszym niż godzina dostarczył pięknie opakowany voucher na jedno z setek dostępnych w ofercie niezapomnianych przeżyć.

Współpraca obejmuje aż 62 sklepy Wyjątkowego Prezentu w największych miastach Polski, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Trójmieście i na Śląsku. Użytkownicy Pyszne.pl zyskują dostęp do ponad 1000 starannie wyselekcjonowanych przeżyć, od masaży w spa po skoki na bungee.

– Naszą misją jest rozwiązywanie codziennych problemów naszych klientów za pomocą technologii i logistyki. Do tej pory nasza usługa odpowiadała głównie na podstawowe potrzeby: od szybkiego posiłku po pilne zakupy. Dziś idziemy o krok dalej i rozwiązujemy problem prezentu „na już” – mówi Przemysław Biedrzycki, dyrektor ds. nowych kategorii w Pyszne.pl. – Współpraca z Wyjątkowym Prezentem to nie jest zwykłe rozszerzenie oferty. To wejście w zupełnie nowy wymiar q-commerce, gdzie zamiast produktu fizycznego dostarczamy emocje i wspomnienia.

Warto zaznaczyć, że Polska jest europejskim pionierem tego typu rozwiązania. Ze wszystkich 16 rynków, na których działa grupa Just Eat Takeaway.com, do której należy Pyszne.pl, to właśnie w Polsce po raz pierwszy w ofercie będą dostępne prezenty w formie przeżyć i doświadczeń.

Prezent na żądanie – nowa era w q-commerce

Partnerstwo Pyszne.pl i Wyjątkowego Prezentu to odpowiedź na rosnącą potrzebę natychmiastowych rozwiązań i szukania oszczędności czasu. Konsumenci oczekują, że zakupione produkty zostaną dostarczone jeszcze tego samego dnia. Dzięki sieci kurierów Pyszne.pl, voucher na prezent może trafić w ręce zamawiającego w czasie krótszym niż godzina, co rewolucjonizuje rynek i sprawia, że szukanie podarunku „na już” przestaje być problemem.

– Jako firma, która stworzyła w Polsce kategorię prezentów w formie przeżyć, zawsze chcemy być o krok do przodu. Nasza strategia omnichannel pozwala nam docierać do klientów na wiele sposobów, a partnerstwo z Pyszne.pl idealnie wpisuje się w tę strategię. Wspólnie oferujemy nasze bestsellery w modelu ‘on-demand’, wyznaczając tym samym nowy standard w kupowaniu prezentów i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających konsumentów – komentuje Michał Kaleta, Dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju, przedstawiciel Wyjątkowego Prezentu.

Od kolacji pod wodą po jazdę czołgiem

Oferta Wyjątkowego Prezentu na Pyszne.pl to ponad 1000 starannie wyselekcjonowanych produktów. Są to przede wszystkim topowe oferty i bestsellery, które cieszą się największym zainteresowaniem klientów. Wśród dostępnych opcji znajdą się m.in.:

Autorskie koncepty kulinarne, takie jak Kolacja w Ciemności, romantyczny Candlelight Dinner czy ekscytująca Kolacja Podwodna.

Przeżycia motoryzacyjne, w tym jazda samochodami wyścigowymi po torze, przejazd T-55 na poligonie czy przejażdżka monster truckiem.

Atrakcje w powietrzu i w wodzie, jak loty balonem, skoki ze spadochronem i szeroka gama aktywności wodnych, których popularność rośnie w sezonie wiosenno-letnim.

Uniwersalne Pakiety Przeżyć, dające obdarowanej osobie swobodę wyboru jednej z kilkudziesięciu atrakcji.

Nawiązanie współpracy z Wyjątkowym Prezentem to kolejny dowód na ewolucję Pyszne.pl w kierunku aplikacji uniwersalnej. Po produktach spożywczych, kwiatach i akcesoriach erotycznych, do plecaków kurierów Pyszne.pl trafiają teraz emocje i niezapomniane wspomnienia, potwierdzając, że granice dla q-commerce się zacierają. Partnerstwo to wyznacza kierunek, w którym będzie rozwijać się cały sektor szybkich dostaw – od produktów codziennej potrzeby po spełnianie marzeń.