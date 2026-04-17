To biblijne imię oznacza "czczącego Boga". W Polsce nosi je już ponad 40 tysięcy mężczyzn

- Moda na konkretne imiona dynamicznie się zmienia, a warianty dawniej pomijane nagle zyskują uznanie.
- Męskie imię Tymoteusz posiada grecki rodowód, oznacza "czczącego Boga" i wiąże się z bogatą historią biblijną.
- Sprawdź, dlaczego polscy rodzice tak chętnie sięgają po to imię i w jaki sposób może ono rzutować na osobowość.
Mowa o imieniu Tymoteusz, które w przeszłości należało nad Wisłą do rzadkości, a obecnie bije rekordy popularności na oddziałach położniczych. Wyróżnia się ono na tle innych propozycji fascynującą historią oraz niezwykle głębokim przesłaniem.
Znaczenie i pochodzenie imienia Tymoteusz
Tymoteusz to propozycja dla chłopców o zdecydowanym, greckim rodowodzie. Została utworzona z połączenia dwóch wyrazów: "timáo" (szanować lub czcić) oraz "theós" (Bóg). W związku z tym dosłowne znaczenie tego imienia to "czczący Boga", "ten, który boi się Boga" lub po prostu "szanujący Boga". Tak wzniosłe tłumaczenie nadaje mu duchowy wymiar, wskazując na człowieka o mocnym kręgosłupie moralnym oraz prawości. Imię to zyskało ogromną rozpoznawalność dzięki wczesnochrześcijańskiemu świętemu. Św. Tymoteusz był uczniem i niezwykle bliskim współpracownikiem apostoła Pawła, a następnie objął stanowisko pierwszego biskupa Efezu. To właśnie do niego skierowano dwa listy włączone do kanonu Nowego Testamentu. Postać ta stanowi uosobienie mądrości, wierności i całkowitego oddania, co potęguje doskonały odbiór tego imienia.
Jaki charakter ma Tymoteusz? Cechy przypisywane temu imieniu
Chociaż samo imię nie przesądza o ludzkiej naturze, w powszechnej opinii Tymoteuszom przypisuje się konkretny zestaw cech. Najczęściej uważa się ich za mężczyzn niezwykle rozważnych, spokojnych i zrównoważonych. Wyróżnia ich wysoka inteligencja, ogromna ciekawość otaczającego świata oraz nieustanna chęć zdobywania nowych informacji. Osoby noszące imię Tymoteusz uchodzą za godne zaufania, lojalne i bardzo odpowiedzialne we wszystkich sferach życia. Świetnie sprawdzają się w roli partnerów oraz przyjaciół, ponieważ wyjątkowo cenią sobie trwałe i zażyłe relacje międzyludzkie. Nierzadko przejawiają również dużą dozę kreatywności i posiadają duszę prawdziwego artysty.
Popularność imienia Tymoteusz. Ile osób w Polsce je nosi?
Przez stulecia Tymoteusz należał w naszym kraju do imion wybieranych wręcz marginalnie, kojarzonych zazwyczaj z kręgami duchowieństwa i osobami kultywującymi religijne tradycje. Sytuacja uległa drastycznej zmianie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, kiedy to statystyki wyraźnie wystrzeliły w górę. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji, w 2026 roku imię Tymoteusz posiada dokładnie 40 741 obywateli, co daje mu 102. miejsce w rankingu najpowszechniejszych męskich imion w Polsce. Z kolei w 2025 roku rodzice nazwali tak 1396 chłopców, zapewniając tej formie 27. pozycję wśród najchętniej nadawanych imion. W perspektywie ostatniej dekady absolutny rekord padł w 2018 roku, kiedy to odnotowano aż 2833 nadania tego imienia.