To jedno zdanie rujnuje Twój wizerunek. Wypowiadają je osoby o niskiej inteligencji

Karolina Piątkowska
2025-11-04 5:11

Język, którym posługujemy się na co dzień buduje nasz wizerunek. Od tego, co i jak mówimy zależy to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Psycholodzy wskazują, że bardzo wiele zależy od tego, jak się wysławiamy. Wystarczy jedno zdanie, a możemy zostać odebrani jako osoby mniej inteligentne. Zwróć na to uwagę sprawdź, o jakie sformułowanie chodzi.

  • Sposób, w jaki się wypowiadamy, jest kluczowy dla naszego wizerunku i często decyduje o tym, jak postrzegają nas inni.
  • Psycholodzy podkreślają, że osoby inteligentne cechuje otwartość na dyskusję i szacunek dla rozmówcy, a arogancja jest oznaką braku inteligencji emocjonalnej.
  • Jedno konkretne zdanie może błyskawicznie zniechęcić do nas ludzi i sprawić, że zostaniemy uznani za osoby aroganckie.
  • Dowiedz się, jakich sformułowań unikać w rozmowach i dlaczego nawet w odniesieniu do siebie samego, by nie sabotować swojej reputacji!

Język i sposób wypowiadania się do jedne z elementów naszego wizerunku. To właśnie po nich najczęściej jesteśmy oceniani przez innych. Warto zdawać sobie sprawę, że wypowiadanie się to nie tylko zasób słów i poprawność językowa. Bardzo duże znaczenie ma także, co i jak mówimy. Niektóre sformułowania mogą być lepiej lub gorzej odbierane przez nasze otoczenie. Psycholodzy często wskazują, że osoby inteligentne w swoich wypowiedziach wykazują zrozumienie oraz brak arogancji. Prawdziwa inteligencja przedstawia się w umiejętnościach prowadzenia dyskusji oraz zdawaniu sobie sprawy z własnych braków i niewiedzy. Osoby inteligentne nigdy nie wyśmiewają i negują argumentów innych. Próbują z nimi dyskutować i chętnie wchodzą w kulturalną wymianę zdań. 

Psycholodzy wskazują, że na drugim biegunie jest to jedno zdanie. Dosłownie w kilka chwil może ono zniechęcić do nas naszego rozmówcę. Wskazuje ono kompletny brak inteligencji emocjonalnej. Raz wypowiedziane może sprawić, że będziemy odbierani jako osoby aroganckie i głupie. O jakie zdanie chodzi? Psycholodzy wskazują, że każde sformułowanie obrażające inteligencję naszego rozmówcy to przysłowiowy, wizerunkowy gwóźdź do trumny. W konwersacji nigdy nie powinniśmy używać sformułowań typu "to głupie, co mówisz", oraz "Twoje argumenty są głupie". Każde tego rodzaju zdania zniechęcą innych do nas i sprawią, że to my będziemy odbierani jako głupi. 

Dr Travis Bradberry, znany mówca i  współautor książki "Inteligencja emocjonalna 2.0" wskazuje, że słowa głupi/głupie warto unikać także w odniesieniu do samego siebie. Jego zdaniem sformułowania "to może być głupi pomysł…" oraz "zadam głupie pytanie" mogą przekreślić naszą karierę i nie powinny padać zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Kwestionowanie swojej inteligencji oraz poziomu doświadczenia może sprawić, że inny również zaczną nas wątpić. Jeżeli sami nie wierzymy w siebie, to nikt inny nie zrobi tego z nas. Umniejszanie sobie i swojej inteligencji nie sprawi, że otoczenie zacznie zaprzeczać, a jedynie w końcu uwierzy w nasze słowa. 

