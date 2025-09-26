Ludzi, którzy zamawiają jedzenie w McDonald łączy ta jedna cecha. Psycholodzy wskazali konkretną osobowość

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-09-26 9:35

Psycholodzy przekonują, że cechy osobowości można wyczytać z najbardziej prozaicznych zachowań. Również preferencje żywieniowe mogą wskazywać pewne cechy, które łączą grupy ludzi. Brytyjska psycholog przekonuje, że ludzie zamawiający w restauracjach sieci McDonald wybrane potrawy dzielą ze sobą wspólne cechy osobowości.

McDonalds frytki

i

Autor: Shutterstock
  • Twoje zamówienie w McDonald's może ujawnić zaskakujące cechy Twojej osobowości, według psycholog behawioralnej Jo Hemmings.
  • Od tradycjonalistów wybierających Big Maca, przez optymistów z daniami z kurczaka, po energicznych miłośników cheeseburgerów – każdy wybór coś mówi.
  • Sprawdź, co Twoje ulubione danie z McDonald's mówi o Tobie i czy zgadzasz się z tą nietypową analizą!

Tak wygląda Twoje zamówienie w McDonald? Oto, co na ten temat mówią psycholodzy

Częste spożywanie fast foodów zdecydowanie nie jest zdrowe. To bardzo przetworzona i kaloryczna żywność, która nigdy nie powinna stanowić podstawy diety. Wszyscy jednak jesteśmy ludźmi i jeden cheeseburger, raz na jakiś czas, nikomu nie zaszkodzić. Okazuje się, że Twoje ulubione zamówienie z McDonald'a nie tylko zdradza Twoje kulinarne upodobania, ale też może powiedzieć coś osobowości. 

Jo Hemmings, psycholog behawioralny i medialny z Wielkiej Brytanii w rozmowie z The Sun wskazał, że osobowość danej osoby można odczytać sprawdzając jej zamówienie w McDonald. Ekspertka wskazała, że to, co wybieramy do jedzenia może świadczyć o naszych zachowaniach i zdradzać charakter.

Według Hemmings osoby najczęściej wybierające Big Mac'a to urodzeni tradycjonaliści. Rzadko dają się porwać wyobraźni i w restauracjach zawsze stawiają na sprawdzone i klasyczne pozycje. Takie osoby są lojalne i brzydzą się zdradą. Bywa jednak, że brakuje im krytycyzmu oraz nie potrafią obiektywne oceniać samych siebie.

Miłośnicy dań z kurczakiem to urodzeni optymiści. Mają w sobie naturalny luz i uwielbiają, gdy wokół nich coś się dzieje. To dusze towarzystwa, zawsze otoczone wianuszkiem przyjaciół. Jo Hemming wskazała także, że osoby najchętniej zamawiające klasycznego cheeseburgera mają w sobie ogromną energię. Bywa, że miewają tendencje do dramatyzowania i uwielbiają zamieszanie wokół własnej osoby. Wrapy i tortille mają być wybierane przez osoby, które przykuwają dużą wagę to swojego jedzenia. Chcą sprawiać wrażenie ludzi wybrednych i jedzących zdrowo. Nie jest jednak tak zdeterminowani, aby wybierać sałatkę.

TEST NA OSOBOWOŚĆ
MCDONALD
OSOBOWOŚĆ