Do tego narcyz nigdy się nie przyzna, bo by go to zniszczyło. 4 ukryte cechy narcystyczne, które pomogą Ci z nim wygrać

Do tego narcyz nigdy się nie przyzna, bo by go to zniszczyło

Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że nasz partner, z którym żyjemy od lat pod jednym dachem jest osobą z poważnym zaburzeniem osobowości. Z pewnością na przestrzeni lat pojawiło się wiele sygnałów ostrzegawczych, które zbagatelizowałyśmy, a nasi bliscy jedynie wspomnieli, że widzą, jak bardzo się zmieniłyśmy. I tak żyjemy z człowiekiem, który niemal każdego dnia nas niszczy psychicznie, a my jesteśmy już przyzwyczajone do faktu, że jest jak jest. O narcystycznym zaburzeniu osobowości w ostatnich latach mówi się coraz częściej i coraz głośniej. To ważne, aby zwracać uwagę na ten problem, aby osoby z otocznia narcyza mogły w porę go zdemaskować i nie dały się wciągać w jego gierki. Po czym zatem poznać, że nasz partner, przyjaciel lub rodzic jest narcyzem? Możesz zauważyć, że przez tę relację straciłaś pewność siebie, poczucie własnej wartości, wszystko kręci się wokół tej jednej osoby. Narcyz to osoba głęboko przekonana o swej wyjątkowości i okazująca pogardę wobec innych. Może sprytnie ukrywać swoje prawdziwe "ja" i manipulować bliskimi sobie osobami. Jednak narcyz to osoba, która pod swoją maską wspaniałości skrywa kruche ego, do którego nigdy się nie przyzna. Ma swoje słabości, które ukrywa, gdyż boi się, że mogłoby to go zniszczyć.

Ukryte cechy narcyza. To cała prawda o tym człowieku

Narcyzi uwielbiają poklask. Muszą być najlepsi w pracy, najzabawniejsi wśród znajomych, odnosić sukcesy na każdej płaszczyźnie, jednak to tylko maska. W rzeczywistości osoby z tym zaburzeniem osobowości mają niezwykle kruche ego. Oczywiście skrywają je pod maską, gdyż panicznie boją się zdemaskowania swoich słabości. W rzeczywistości doświadczają kruchej samooceny i podatności na krytykę, co prowadzi u nich do impulsywności, złości, a nawet zachowań autodestrukcyjnych. Oczywiście nigdy nie powiedzą o swoich słabościach. Jednak jeśli doświadczamy relacji z narcyzem, to znajomość tych ukrytych cech może nam pomóc w uwolnieniu się z toksycznego zwiazku. Oto 4 ukryte cechy narcyza, o których nigdy nie powie:

Wysoka wrażliwość na krytykę: Podatność na zranienie przez oceny innych, co może prowadzić do reakcji złości, gniewu, a nawet potrzeby zemsty. Za fasadą wielkości kryje się często niska samoocena, która wymaga ciągłego dowartościowywania. Tendencja do obwiniania: Przerzucanie odpowiedzialności za własne problemy i błędy na innych. Zazdrość: Intensywne odczuwanie zazdrości wobec sukcesów innych osób. Uczucie pustki: Pomimo pozorów sukcesu, może występować wewnętrzne poczucie pustki i niezadowolenia.

Cechy narcyza. 6 oznak, że ta osoba ma zaburzoną osobowość

Istnieje szereg cech narcyza, po których bez problemu go rozszyfrujesz. Te sześć zachowań jest charakterystycznych dla osób o zaburzonej osobowości.

Arogancja i wyniosłość.

Przekonanie o własnej wyjątkowości.

Brak empatii lub trudności z jej odczuwaniem.

Przekonanie o swoich przywilejach – ludzie o osobowości narcystycznej są przekonane, że należy im się specjalne traktowanie ze strony wszystkich napotkanych osób, a one w ogóle nie muszą się starać.

Krytykuje inne osoby, może je poniżać po to, by pokazać siebie w jak najlepszym świetle.

Manipulowanie innymi osobami w celu osiągnięcia postawionych sobie celów.