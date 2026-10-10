Wyjątkowa akcja. Sephora mówi „NIE” nienawiści z powodu wyglądu

Wygląd powinien być sposobem wyrażania siebie, a nie powodem do oceniania, wykluczania czy nienawiści. Właśnie dlatego powstał Project Hearts Not Hate - projekt, który zostanie zainaugurowany z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Jak pokazuje globalne badanie Ipsos przeprowadzone na zlecenie Sephora, problem oceniania z powodu wyglądu jest powszechny. W badaniu obejmującym ponad 20 000 osób w 10 krajach aż 7 na 10 dorosłych przyznaje, że doświadczyło tego typu dyskryminacji. Wśród osób w wieku 18–24 lat odsetek ten sięga 85%. Jednocześnie 81% respondentów uważa, że ludzie często nie wiedzą, jak zareagować, gdy są świadkami konkretnego zdarzenia.

- Piękno ma moc, by pomagać ludziom wyrażać siebie i budować pozytywne poczucie własnej tożsamości. Niestety, wygląd zbyt często staje się źródłem oceniania i wykluczenia. Jako globalny lider branży beauty mamy obowiązek wspierać zmianę kultury oceniania na kulturę akceptacji i pozytywnego podejścia. -powiedziała Deborah Yeh, Globalna Dyrektor Marketingu Sephora.

Project Hearts Not Hate ma jednak nie tylko zwracać uwagę na problem, ale przede wszystkim pomagać w reagowaniu na niego. Dlatego Sephora nawiązała współpracę z Right To Be - globalną organizacją non-profit specjalizującą się w przeciwdziałaniu nienawiści i nękaniu. Right To Be opracowała specjalnie dla Sephora program szkoleniowy Sephora H.E.A.R.T.S., który uczy, jak reagować na nękanie z powodu wyglądu i wspierać osoby, które go doświadczają. Od 2027 roku szkolenia będą prowadzone na poszczególnych rynkach, angażując pracowników Sephora i lokalne społeczności.

W globalną inaugurację Project Hearts Not Hate włączy się także Polska. 9 i 10 października za każdy sprzedany produkt Sephora Collection - Sephora przekaże 5 zł na rzecz Right To Be. Akcja towarzyszyć będzie obchodom Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego i pozwoli klientom Sephora wesprzeć działania organizacji na rzecz przeciwdziałania nienawiści i nękaniu.

Project Hearts Not Hate przypomina, że piękno nie powinno dzielić ani wykluczać. Sephora - jako globalny lider branży beauty - motywuje do reagowania na nienawiść z powodu wyglądu i wspiera tych, którzy jej doświadczają…