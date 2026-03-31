Z tych grzechów najczęściej spowiadają się Polacy. Pierwsze miejsce zaskakuje. Spowiedź wielkanocna

Spowiedź wielkanocna to ważny element polskiej tradycji, przygotowujący do świąt.

Z badań wynika, że 3/4 Polaków spowiada się przynajmniej raz w roku, najczęściej przed Wielkanocą.

Wśród wyznawanych grzechów pojawiają się zarówno drobne przewinienia, jak i te o większej wadze.

Spowiedź wielkanocna w Polsce. Jak spowiadają się Polacy?

Spowiedź wielkanocna, nazywana również spowiedzią świąteczną, jest głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji katolickiej. Dla wielu wiernych jest to nie tylko wymóg religijny, ale także ważny element przygotowania duchowego do Świąt Wielkiej Nocy, symbolizujący odrodzenie i nowe życie. Do spowiedzi przystępujemy po raz pierwszy tuż przed Pierwszą Komunią Świętą. Zgodnie z drugim przykazaniem kościelnym nakłada się na wiernych obowiązek przystąpienia do spowiedzi przynajmniej raz w roku, a okres wielkanocny jest tradycyjnie wyznaczany jako czas do wypełnienia tego przykazania. Jak wynika z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego 3/4 Polaków spowiada się przynajmniej raz w roku i ma to najczęściej miejsce właśnie przed Wielkanocą. Zdecydowanie częściej spowiadają się emeryci i renciści niż osoby pracujące zawodowo i bezrobotni. Dzieci po pierwszej komunii świętej regularnie odwiedzają konfesjonały, jednak już po bierzmowaniu ich chęć do spowiedzi drastycznie spada. A z jakich grzechów Polacy spowiadają się najczęściej?

Z tych grzechów najczęściej spowiadają się Polacy

W rozmowie z portalem deon.pl o. Adam Szustak wskazał, że numerem jeden wśród grzechów Polaków jest kradzież. I nie chodzi wyłącznie o ciężkie przewinienia, ale też o te drobniejsze, które z pozoru mogą wyglądać niewinnie, jak na przykład jazda autobusem bez biletu. "Siódme przykazanie zabrania kradzieży, która polega na przywłaszczeniu dobra drugiego człowieka wbrew racjonalnej woli właściciela" - zaznacza Katechizm Kościoła katolickiego. Na drugim miejscu znalazło się kłamstwo. "Kłamstwo samo w sobie stanowi jedynie grzech powszedni; staje się ono jednak grzechem śmiertelnym, gdy poważnie narusza cnotę sprawiedliwości i miłości" - informuje Katechizm Kościoła katolickiego. Tuz za nim znajduje się pycha. Kolejnym grzechem, z którego spowiadają się Polacy, jest antykoncepcja. - Kościół szanuje to, co naturalne, pochodzące od Boga, a antykoncepcja nie jest poszanowaniem tych zasad, tylko próbą wprowadzenia swoich - zaznacza ks. Grzegorz Kramer w rozmowie z portalem Gazeta.pl.

7

