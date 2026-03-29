Ciocia będzie mogła zrzucić kożuszek na świecenie pokarmów. Los zsyła Polsce wyjątkową niespodziankę na Wielkanoc. Pogoda na Wielkanoc z nawet 20 stopniami na termometrach

Pierwsze prognozy pogody na Wielkanoc 2026 wskazywały na zimne i wilgotne warunki z opadami śniegu.

Najnowsze modele pogodowe przewidują znaczną poprawę, dzięki antycyklonowi niosącemu ciepłe powietrze.

Zimno i opady deszczu ze śniegiem, a może jednak słoneczna wiosna? Jaka będzie pogoda na Wielkanoc 2026?

Jeszcze kilka dni temu meteorolodzy przestrzegali, że czeka nas zimna i wilgotna Wielkanoc. Wędrujące zimne masy powietrza miały podzielić Polskę na dwie strefy klimatyczne, a na południu kraju warunki miały się znacząco pogorszyć. Prognozowano silne opady deszczu, a w rejonach górskich nawet kilkudziesięciu centymetrowy śnieg. Teraz okazuje się, że pogoda może być dla nas o wiele bardziej łaskawa niż wskazywały na to pierwsze prognozy.

Najnowsze modele pogodowe mówią o znaczące zmianie. Wszystko zależy sprawa potężnego antycyklonu, który przywędrował nad Europą niosąc ze sobą ciepłe masy powietrza. Początek nowego tygodnia może przywitać nas jeszcze niewielkimi opadami oraz ochłodzeniem, ale w kolejnych dniach będzie się rozpogadzać. W poniedziałek i wtorek 30 i 31 marca w rejonach górskich możliwe są jeszcze opady śniegu. Pojawić się może również krupa śnieżna.

Kępna fala opadów może przyjść nad Polskę w czwartek, 2 kwietnia ale tym razem nie będzie zbyt intensywna. Północna cześć kraju od 1 kwietnia znajdzie się pod wpływem antycyklonu. Przyniesie on ze sobą słońce oraz ciepło. Fala cieplejsze pogodowe może utrzymywać się nawet do Wielkanocy. W wielu miejscach kraju temperatury wynosić będą kilkanaście stopni Celsjusza. W szczycie dobowego ciepła termometry wskażą lokalnie nawet 20 stopni Celsjusza.

W Warszawie w wielkanocny weekend prognozowane jest słońce i temperatura w wysokości 17 stopni Celsjusza. W Poznaniu przewiduje się niewielkie zachmurzenie z przelotnych opadami w niedziele i również około 17 stopni Celsjusza. Wielkanoc w Krakowie będzie słoneczna i w miarę ciepła, a termometry wskażą nawet 16 stopni Celsjusza. We Wrocławiu temperatury wzrosną nawet do 18 stopni Celsjusza, a w Gdańsku do 14 stopni. Przyjemna aura powinna utrzymać się przez cały weekend, a niewielkie załamanie pogody może przyjść w Lany Poniedziałek, 6 kwietnia.

Wiele wskazuje, że mimo pierwszych pesymistycznych prognoz na Wielkanoc czeka nas słoneczna i wiosenna pogoda, która będzie sprzyjać rodzinnym spacerom oraz aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

