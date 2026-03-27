Pogoda w Polsce w nabliższych dniach będzie jak Afryce! Potężny problem pojawi się na południu Polski! Wiemy, kiedy i gdzie się zacznie

Zima jeszcze nie odpuszcza! Do Polski nadciągają zimne masy powietrza, a temperatury spadają poniżej 10 stopni Celsjusza.

Polska podzielona na dwie strefy pogodowe: na północy sucho i słonecznie, na południu ulewne deszcze i śnieg w górach.

Różnice temperatur w kraju sięgną nawet 10 stopni Celsjusza, tworząc warunki niczym na afrykańskiej pustyni.

Sprawdź, gdzie spodziewać się największych opadów i zimowej aury, a gdzie wiosennego słońca!

Pogoda w Polsce niczym na afrykańskiej pustyni? Ogromnie zmiany w różnych częściach kraju

Zima wciąż nie powiedziała ostatniego słowa i szykuje się na potężne uderzenie. Do Polski nadciągają zimne masy powietrza znad Europy Zachodniej. Zmiana aura jest już widoczna w wiekszości kraju. Temperatury mocno spadły i nie przekraczają 10 stopni Celsiusza. Prognozy wskazują, że tak aura utrzyma się przynajmniej do Wielkanocy.

W wielu częściach Polski poza ochłodzeniem przyszły ulewne deszczy. Największe opady odnotowywane są na Śląsku oraz w Małopolsce. Jak podaje IMGW w ciągu minionej doby spadło tam nawet 33 litrów na metr kwadratowy. Według synoptyków taka sytuacja utrzyma się nawet do sobotniego popołudnia.

Pogoda w Polsce w najbliższych dniach będzie bardzo zróżnicowana. Można powiedzieć, że Polska znajdzie się niemalże w dwóch strefach klimatycznych. Na północy, zachodzie i w centrum pogoda będzie sucha i stosunkowo słoneczna. Im dalej na południe tym aura będzie się pogarszać. - Im dalej na południe i południowy wschód, tym więcej chmur i miejscami opady deszczu, a w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem. W górach typowo zimowo - ze śniegiem i przyrostem pokrywy, szczególnie w Beskidach i Tatrach - podaje IMGW. W rejonach górskich zimowa aura może powodować niebezpieczne warunki na drogach o chodnikach. W Beskidach oraz w Tatrach grubość pokrywy śnieżnej może zwiększyć się nawet o 20 centymetrów.

Na północy kraju termometry wskazywać będzie około 4-6 stopni Celsjusza. W centrum Polski będzie nieco cieplej, a temperatury wyniosą nawet 10 stopni Celsjusza. Najbardziej wiosenna pogoda będzie jednak na południowym wschodzie, gdzie odnotujemy 15 stopni Celsjusza. Im bardziej na południe kraju, tym warunki będą się pogarszać. Różnice w temperaturach wyniosą nawet 10 stopni Celsjusza. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że amplitudy temperatur w naszym kraju będą niczym na afrykańskiej pustyni i mogą sięgać nawet kilkunastu stopni Celsjusza. Chłodna i deszczowa pogoda utrzyma się przynajmniej do Wielkanocy, a ocieplenie przyjdzie dopiero w pierwszych dniach kwietnia 2026.

19