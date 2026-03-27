Pogoda w Polsce w nabliższych dniach będzie jak Afryce! Potężny problem pojawi się na południu Polski! Wiemy, kiedy i gdzie się zacznie

Karolina Piątkowska
2026-03-27 13:03

Nadchodzące dni pokażą nam wiosenną pogodę, która raczej ma mnie fanów. W wielu rejonach Polski zrobi się bardzo zimno. Chłodne masy powietrza wędrujące znad Europy przyniosą ulewne opady deszczu, a na południowych krańcach Polski pojawią się opady śniegu. Charakterystyczne dla pogody w najbliższych dniach będą wysokie amplitudy temperatur pomiędzy różnymi rejonami kraju. W niektórych miejscach będą wynosiły one nawet 10 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda na początek wiosny w Polsce?

i

Autor: Yuliia Tretynychenko/ Pexels.com
  • Zima jeszcze nie odpuszcza! Do Polski nadciągają zimne masy powietrza, a temperatury spadają poniżej 10 stopni Celsjusza.
  • Polska podzielona na dwie strefy pogodowe: na północy sucho i słonecznie, na południu ulewne deszcze i śnieg w górach.
  • Różnice temperatur w kraju sięgną nawet 10 stopni Celsjusza, tworząc warunki niczym na afrykańskiej pustyni.
  • Sprawdź, gdzie spodziewać się największych opadów i zimowej aury, a gdzie wiosennego słońca!

Pogoda w Polsce niczym na afrykańskiej pustyni? Ogromnie zmiany w różnych częściach kraju

Zima wciąż nie powiedziała ostatniego słowa i szykuje się na potężne uderzenie. Do Polski nadciągają zimne masy powietrza znad Europy Zachodniej. Zmiana aura jest już widoczna w wiekszości kraju. Temperatury mocno spadły i nie przekraczają 10 stopni Celsiusza. Prognozy wskazują, że tak aura utrzyma się przynajmniej do Wielkanocy.

W wielu częściach Polski poza ochłodzeniem przyszły ulewne deszczy. Największe opady odnotowywane są na Śląsku oraz w Małopolsce. Jak podaje IMGW w ciągu minionej doby spadło tam nawet 33 litrów na metr kwadratowy. Według synoptyków taka sytuacja utrzyma się nawet do sobotniego popołudnia. 

Pogoda w Polsce w najbliższych dniach będzie bardzo zróżnicowana. Można powiedzieć, że Polska znajdzie się niemalże w dwóch strefach klimatycznych. Na północy, zachodzie i w centrum pogoda będzie sucha i stosunkowo słoneczna. Im dalej na południe tym aura będzie się pogarszać. - Im dalej na południe i południowy wschód, tym więcej chmur i miejscami opady deszczu, a w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem. W górach typowo zimowo - ze śniegiem i przyrostem pokrywy, szczególnie w Beskidach i Tatrach - podaje IMGW. W rejonach górskich zimowa aura może powodować niebezpieczne warunki na drogach o chodnikach. W Beskidach oraz w Tatrach grubość pokrywy śnieżnej może zwiększyć się nawet o 20 centymetrów. 

Na północy kraju termometry wskazywać będzie około 4-6 stopni Celsjusza. W centrum Polski będzie nieco cieplej, a temperatury wyniosą nawet 10 stopni Celsjusza. Najbardziej wiosenna pogoda będzie jednak na południowym wschodzie, gdzie odnotujemy 15 stopni Celsjusza. Im bardziej na południe kraju, tym warunki będą się pogarszać. Różnice w temperaturach wyniosą nawet 10 stopni Celsjusza. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że amplitudy temperatur w naszym kraju będą niczym na afrykańskiej pustyni i mogą sięgać nawet kilkunastu stopni Celsjusza. Chłodna i deszczowa pogoda utrzyma się przynajmniej do Wielkanocy, a ocieplenie przyjdzie dopiero w pierwszych dniach kwietnia 2026.   

Przeczytaj także:
Jeszcze przez Wielkanocą polej tym trawnik, a na majówkę trawa soczyście się za…
Super Express Google News
kartki na Wielkanoc
Galeria zdjęć 19
Wiosna przyszła do Saskiego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROGNOZA POGODY
POGODA
ZMIANA POGODY
ZAŁAMANIE POGODY