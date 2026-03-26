Nie zapomnij zrobić tego z grudnikiem w kwietniu. Dzięki temu uratujesz kwiat przed marnieniem. Pielęgnacja grudnika wiosną

Grudnik to wyjątkowy kwiat, który może zakwitnąć ponownie wiosną, jeśli odpowiednio o niego zadbasz.

Kluczowe zabiegi pielęgnacyjne w kwietniu to przycinanie, przesadzanie do większej doniczki i zapewnienie odpowiedniego podłoża.

Po kwitnieniu grudnik potrzebuje okresu spoczynku z ograniczonym podlewaniem i bez nawożenia, aby przygotować się na kolejny sezon.

Jak pielęgnować grudnik w kwietniu? Zrób to, aby szlumbergera zakwitł w kolejnym sezonie

Grudnik to wyjątkowy kwiat, który większości kojarzy się z zimowym kwitnieniem. Faktycznie szlumbergera to jeden z niewielu kwiatów doniczkowych, który obsypuje kwiatami zimą, najczęściej w grudniu. Mało osób jednak wie, że odpowiednio pielęgnowany grudnik ponownie zakwita wczesną wiosną. To kwitnienie zwykle odbywa się w marcu, ewentualnie na początku kwietnia. Grudnik jako jeden z niewielu kwiatów doniczkowych wymaga odpowiedniej pielęgnacji nie tylko przed zawiązywaniem pąków, ale również po przekwitnięciu.

Ważnym elementem pielęgnacji grudnika jest okres spoczynku. Roślina ta potrzebuje go po każdym kwitnięciu. Szlumbergera po przekwitnięciu wymaga właściwego podejścia. Są to proste zabiegi, które należy wykonać zarówno po zimowym, jak i wiosennym kwitnięciu. Oto najważniejsze z nich.

Zrób to z grudnikiem teraz, w kolejnym sezonie rozkwitnie jeszcze piękniej

Kwiecień to miesiąc, w którym można delikatnie przycinać grudnika. Ogrodnicy zalecają usuwanie starych i przesuszonych pędów. Jeżeli kwiat jest bardzo gęsty może także usunąć niepotrzebne pędy. Ważnym elementem pielęgnacji grudnika wczesną wiosną jest przesadzanie. Rekomenduje się, aby zabieg ten wykonywać w marcu lub w kwietniu. Przesadzanie grudnika zalecane się w przypadku, gdy doniczka zaczyna robić się zbyt mała, a korzenie zaczynają być widoczne na powierzchni. Nowa doniczka do grudnika powinna być większa od poprzedniej o około 4 centymetry średnicy.

Grudnik najlepiej rośnie w przepuszczalnym, lekko kwaśnym podłożu. Eksperci sugerują, aby do szlumbergery używać mieszanki do kaktusów oraz sukulentów.

Co zrobić z grudnikiem po przekwitnięciu?

Ważnym elementem pielęgnacji grudnika jest okres spoczynku. Rozpoczyna się ona zawsze po przekwitnięciu. W tym okresie grudnik zbiera siły po wypuszczaniu kwiatów i szykuje się do kolejnego okresu wegetacji. Bardzo ważne jest, aby w czasie spoczynku grudnik miał zapewnione odpowiednie warunki. Chodzi przede wszystkim o całkowite zaprzestanie nawożenia i ograniczenie podlewania. W tym czasie roślina zbiera siły i szykuje się na okres wzrostu, który w przypadku grudnika rozpoczyna się pod koniec kwietnia. Wtedy można wrócić do intensywnego nawożenia.

