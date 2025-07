Żabka zatrudnia... eksperta włoskości!

W Żabce robi się naprawdę włosko! Do zespołu dołączył właśnie Stefano Terrazzino – tancerz, artysta i miłośnik włoskiej kuchni – który jako nowy Ekspert Włoskości będzie czuwał nad autentycznością i smakiem Pinsy Italiana – przygotowywanej z długo dojrzewającego ciasta, ręcznie formowanej, produkowanej we Włoszech i dostępnej w formie ciepłej przekąski tylko w Żabce. To jednak nie koniec – Żabka ogłasza rekrutację do jego zespołu. W ramach nietypowej oferty pracy poszukiwanych jest 10 Testerów Włoskości, którzy pomogą Stefano w misji szerzenia miłości do włoskiego smaku i stylu życia.

i Autor: materiały prasowe Żabka