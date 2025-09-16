Znana marka kosmetyczna rusza z wyjątkowym programem wspierającym zdrowie emocjonalne w polskich szkolach

SAMOTNOŚĆ I IZOLACJA SPOŁECZNA – CORAZ POWAŻNIEJSZY PROBLEM

Izolacja społeczna stała się jednym z najpoważniejszych wyzwań dla zdrowia fizycznego i psychicznego we współczesnym świecie. Nowe globalne badanie opublikowane przez markę NIVEAukazuje skalę tego zjawiska, analizując jego przyczyny oraz konsekwencje, jeśli nie zostanie ono odpowiednio zaadresowane. NIVEA ogłosiło start globalnej misji społecznej NIVEA CONNECT, której celem jest walka z izolacją społeczną i promowanie prawdziwych, międzyludzkich więzi. 86% uczestników badania uważa, że samotność i izolacja społeczna stają się coraz poważniejszym problemem. Co czwarta osoba (25%) często lub stale czuła się wykluczona społecznie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 1 na 5 badanych (20%) nie ma ani jednego bliskiego przyjaciela. Skutki przedłużającej się izolacji mogą być dramatyczne. Samotność i izolacja społeczna wiążą się ze wzrostem ryzyka chorób serca o 29% oraz udaru mózgu o 32%, częściowo z powodupodwyższonego poziomu kortyzolu i innych hormonów stresu, które z czasem mogą negatywnie wpływać na zdrowie.

48% osób dotkniętych izolacją społeczną zauważyło pogorszenie swojego zdrowia fizycznego, a 53% – pogorszenie zdrowia psychicznego, co zwiększa ryzyko depresji i lęków. 58% odczuwa bezradność, 56% wycofało się z aktywności towarzyskich, a 46% zaniedbało ważne obowiązki życiowe.

Z badania wynika również, że najbardziej samotne grupy to osoby młode w wieku 16–24 lata (38%), pracownicy w trybie hybrydowym (52%) oraz intensywni użytkownicy mediów społecznościowych(34%). Jednocześnie wciąż silna pozostaje stygmatyzacja samotności, która powstrzymuje ludzi przed szukaniem pomocy – 40% badanych przyznaje, że wstydzi się tego, że czuje się samotna, a 58% czuje się bezradna. Mimo że 67% badanych wie, gdzie szukać wsparcia, tylko 46% uznaje, że łatwo jest poprosić o pomoc. Największą trudność mają w tym osoby w wieku 16–24 lata i 55–74 lata – czyli grupy najbardziej narażone na samotność.

NIVEA odpowiada na ten globalny problem poprzez program NIVEA CONNECT – inicjatywę, która edukuje i wspiera społeczności, organizacje oraz jednostki na całym świecie, by przełamać tabuwokół samotności i wspierać budowanie realnych więzi międzyludzkich. Program realizuje się w trzech krokach:

Uruchomienie lokalnych projektów NIVEA CONNECT we współpracy z partnerami w 40 krajach do 2026 roku. Wykorzystanie globalnego zasięgu marki NIVEA do komunikacji i zaangażowania społecznego. Współpraca z międzynarodową społecznością naukowców, ekspertów i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem izolacji społecznej.

Wśród głównych przyczyn wzrostu izolacji społecznej respondenci wskazują: lęk społeczny (20%), dużą odległość od bliskich (30%), brak środków finansowych (27%), dyskryminację, wykluczeniei przemoc (22%) oraz wiek (17%).

Badanie pokazuje również, że izolacja społeczna pogłębia brak zaufania społecznego – 81% uważa, że „każdy dziś dba tylko o siebie”. 50% badanych czuje, że nikt ich dobrze nie zna, a 58% przyznaje, że czuje się samotna nawet wśród innych ludzi.

Z pozytywnej strony – prawie 90% badanych, którzy znają kogoś samotnego, próbowało pomóc. Wśród tych, którym się to nie udało, głównym powodem było nieumiejętne podejście lub obawa przedwywołaniem poczucia wstydu. Według badanych, za pomoc osobom samotnym powinni odpowiadać: rodzina i przyjaciele (75%), instytucje społeczne (36%) oraz same osoby dotknięte izolacją (34%).

Grita Loebsack, Global President marki NIVEA, apeluje: „W tej chwili ktoś, na kim ci zależy, czuje się samotny. Kiedy naprawdę zrozumiemy, jak głęboki wpływ ma izolacja społeczna i samotność,czujemy się zobowiązani do działania – nie tylko z empatii, ale także ze świadomości, że nasze dobro zależy od więzi z innymi. Tworząc przestrzeń pełną akceptacji i zrozumienia, możemy wywołać falę pozytywnej zmiany, dzięki której nikt nie będzie musiał samotnie zmagać się z bólem samotności.”

Program NIVEA CONNECT ma na celu wzmacnianie relacji międzyludzkich, edukowanie, jak udzielać wsparcia, oraz inspirowanie do tworzenia środowisk, w których proszenie o pomoc nie budzilęku ani wstydu. Przeciwdziałanie izolacji społecznej wymaga globalnego zaangażowania i otwartej rozmowy o samotności. Wspólnie możemy przełamać tabu, zwiększyć świadomość i wprowadzićskuteczne rozwiązania.

Walka z izolacją społeczną i budowanie więzi międzyludzkich to także wyraz zaangażowania NIVEA i firmy Beiersdorf w tworzenie bardziej inkluzywnego społeczeństwa, zgodnie z założeniami strategiizrównoważonego rozwoju CARE BEYOND SKIN.

INICJATYWA LOKALNA: NIVEA CONNECT x FUNDACJA EMOCJA

Aby przeciwdziałać izolacji i wykluczeniu emocjonalnemu, NIVEA nawiązała współpracę z Fundacją Rozwoju Świadomości Emocjonalnej EmocJa w celu realizacji ogólnopolskiego programuedukacyjnego w polskich szkołach podstawowych — ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas 6. i 7. To grupa wiekowa znajdująca się na kluczowym etapie rozwoju emocjonalnego i społecznego.Przejście między dzieciństwem a okresem dojrzewania, które przypada właśnie na klasy 6. i 7., wiąże się z ogromnymi zmianami fizycznymi, emocjonalnymi i społecznymi. W mózgu nastolatka zachodziwielka przebudowa – to jeden z najbardziej intensywnych okresów zmian neurologicznych w całym życiu. To czas pełen emocjonalnych zawirowań – intensywnych emocji, poszukiwania tożsamościoraz nasilonego lęku przed oceną, wyśmianiem czy niezrozumieniem. W tym okresie uczniowie zaczynają tworzyć głębsze relacje rówieśnicze, jednocześnie zmagając się z presją społecznązwiązaną z potrzebą przynależności i akceptacji.

KONTEKST SPOŁECZNY

Środowisko szkolne odgrywa kluczową rolę w życiu młodych ludzi. To miejsce, w którym spędzają większość czasu — nie tylko zdobywając wiedzę, ale też ucząc się funkcjonowania w relacjachi kształtując poczucie przynależności. Dla wielu uczniów szkoła jest główną wspólnotą społeczną. Działając w tym środowisku, NIVEA i Fundacja EmocJa chcą wspierać młodzież w rozwoju inteligencjiemocjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem jej głównych filarów: samoświadomości, rozumienia emocji, empatii, które mają ogromne znaczenie w przeciwdziałaniu poczuciu wykluczenia, zanim sięono utrwali.

W ramach globalnej inicjatywy NIVEA CONNECT, program ten opiera się na przekonaniu, że szkoły powinny być miejscem sprzyjającym włączeniu społecznemu i emocjonalnemu bezpieczeństwu –przestrzenią, w której wspiera się rozwój przyjaźni, empatii i zrozumienia społecznego. Bazując na doświadczeniu i misji Fundacji EmocJa, inicjatywa wyposaży uczniów w narzędzia pomagające lepiejrozumieć i wyrażać emocje, wspierać się nawzajem oraz budować silniejsze więzi międzyludzkie.

Program będzie cykliczny i długofalowy i obejmuje:

600 warsztatów w dwóch cyklach dla uczniów klas 6. i 7.

20.000 uczniów klas podstawowych

Psychoedukacja dotycząca inteligencji emocjonalnej ze szczególnym uwzględnieniem jej głównych filarów: samoświadomości, rozumienia emocji, empatii

Grupy wsparcia rówieśniczego, zachęcające do otwartości i dialogu

Warsztaty będą prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów: psychologów, psychoterapeutów, coachów oraz trenerów rozwoju osobistego z wykorzystaniem sprawdzonych, opartych na dowodach naukowych metod.

Anna Zmysłowska, Prezes Fundacji EmocJa podkreśla: „Młodzież biorąca udział w warsztatach mówi o tym, że dzięki tym spotkaniom ze specjalistami w swoich szkołach czują się zauważeni, wysłuchani i zrozumiani. To im daje odwagę i przestrzeń do dzielenia się swoimi trudami i proszenia o pomoc. Młodzież w informacji zwrotnej po warsztatach pisze, że dzięki poznaniu bliżej tematu emocji i empatii wiedzą jak lepiej wspierać siebie i innych.”