Agnieszka Kobus–Zawojska kapitanem drużyny Maczfit w biegu Wings for Life World Run

Wings for Life World Run to globalny bieg charytatywny organizowany na całym świecie od 2014 r w dwóch formułach: Biegu Flagowego w wybranych lokalizacjach oraz Biegu z Aplikacją, która umożliwia równoległy start w dowolnym miejscu na Ziemi. Jego celem jest wsparcie badań nad znalezieniem skutecznej metody leczenia urazów rdzenia kręgowego. W tym roku do partnerów wspierających wydarzenie dołączył catering dietetyczny Maczfit, który m.in. będzie obecny w Poznaniu – na flagowym biegu polskiej edycji WFL WR. Pojawi się na nim również Agnieszka Kobus-Zawojska, multimedalistka olimpijska, ambasadorka marki Maczfit. Wioślarka weźmie udział w samym biegu, ale też powoła wirtualną drużynę Maczfit, w jakiej może pobiec każdy, niezależnie od lokalizacji startu.

Bieg na rzecz tych, którzy nie mogą pobiec na własnych nogach, to naprawdę piękny i ważny gest. Jako sportowiec całym sercem wspieram tę inicjatywę i kibicuję każdemu, kto zechce się w nią zaangażować. Bardzo się cieszę, że będę mogła wziąć udział w biegu WFL WR i wraz z Maczfit dołożyć swoją cegiełkę do tej inicjatywy. Serdecznie zapraszam wszystkich fanów sportu, do dołączenia do naszej drużyny – mówi Agnieszka Kobus-Zawojska.

Dla wszystkich uczestników biegu WFL WR, Maczfit przygotował szereg działań. Więcej na ich temat będzie można się dowiedzieć w najbliższych tygodniach na kanałach social mediowych marki. Firma będzie m.in. obecna na trasie biegu w Poznaniu. W jej strefie będzie można spotkać się z dietetyczką Maczfit, która odpowie na pytania dotyczące poszczególnych diet i tego, jak wesprzeć swoją formę poprzez odpowiednio zbilansowane posiłki.

Od blisko 8 lat zachęcamy Polaków do tego, aby odpowiednio się odżywiali, ale też pamiętali o aktywności fizycznej. Naszym zdaniem połączenie ruchu z robieniem czegoś dobrego dla innych, to idealna kombinacja. Dlatego z wielką chęcią dołączyliśmy do listy partnerów tego wyjątkowego biegu. Cieszymy się, że będziemy mogli wspólnie z nasza ambasadorką i drużyną Maczfit przyczynić się do osiągnięcia celu Wings for Life World Run – mówi Karolina Tokarz, Content and Visual Communication Director w Maczfit.

i Autor: Materiały prasowe Maczfit