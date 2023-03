Astrolog mówi o katastroficznej przepowiedni dla nas wszystkich. Nad polskim niebem zapanuje Pan Śmierci. Pluton w Wodniku zwiastuje coś złego

Kobiety chcą, by ich dzieci urodziły się w tym znaku zodiaku. Stosują skomplikowanie wyliczenia, byleby urodzić w tym miesiącu. Horoskop mówi, że dzieci spod tego znaku zodiaku są wybrańcami

Pluton w znaku Wodnika. Upadek starego świata i początek nowego królestwa

Marzec 2023 w astrologii będzie przełomowy. Po raz pierwszy, od 200 lat Pluton znajdzie się w znaku Wodnika. Zjawisko to potrwa 20 lat i będzie miało gigantyczne znaczenie dla naszego świata. Astrolodzy przestrzegają, że oznacza ono upadek dotychczasowego świata i nowy porządek. Zmiany, jakie są przed nami będą drastyczne i całkowicie odmienią znany nam ład. Będą one rozłożone w czasie, jednak i tak poznany ich moc. Pluton w Wodniku oznacza wielką transformację. Poprzednim razem gdy Pluton znalazł się w tej koniunkcji ludzkość rozpoczynała wielkie przemiany, a świat stał na progu rewolucji przemysłowej. Również w naszych czasach Pluton w Wodniku oznacza rozwój medycyn oraz technologii.

Pluton w Wodniku. Pan Śmierci zawładnie światem

Pluton jest symbolem duchowej śmierci i metafizycznego odrodzenia. Bywa utożsamiany w mitycznym Feniksem, który odradza się z popiołów. To samo ma czekać ludzkość. Po latach błądzenia i poddawania się mocy złych duchów mamy na nowo ustalić porządek świata. Pluton wpływa na naszą podświadomość i budzi w nas lęki oraz strach. Sprawia, że stajemy się bardziej wyczuleni na sprawy duchowe i podążamy za cieniem mroku. Pluton w Wodniku na 20 lat poruszy nasze serca i dusze oraz sprawi, że wejdziemy w zupełnie nową rzeczywistość. Oznacza on również rozwój technologii oraz coraz większą robotyzację otaczającego nas świata. Pluton w Wodniku w astrologii to przede wszystkim indywidualizm, boom technologiczny oraz afery związane z praktykami wielkich koncernów, rozwój alternatywnych ścieżek myślenia, a także próba kontroli naszych umysłów.

