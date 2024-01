Czy będąc w ciąży można zostać matką chrzestną? Kościół ma co do tego jasne stanowisko. "Miałam zostać matka chrzestną ale jak się dowiedzieli ze jestem w ciąży to zrezygnowali"

Poznaliśmy najgorętsze fantazje erotyczne Polek. Nie do wiary, że aż ponad połowa się do tego przyznaje. Życie seksualne Polaków

Jeśli to zauważysz, to oznacza, że jesteś bardzo lubianą osobą. Ludzie darzą Cię ogromną sympatią. Prawda kryje się w tym obrazku

Czy w ciąży można zostać matką chrzestną?

Przesądy i zabobony wydają się być wiecznie żywe i nadal znajdą się ludzie, którzy w nie wierzą. W wielu regionach Polskich panuje przekonanie, że kobieta będąc w stanie błogosławionym nie powinna zostawać matką chrzestną. Wszystko przez przesąd wskazujący, że będą w ciąży i zostają chrzestną można narazić swoje nienarodzone dziecko na problemy. Może to zagrażać jego zdrowiu, a nawet życiu. Jedna z kobiet na TikToku zadała jakiś czas temu takie pytanie księdzu Piotrowi Jarosiewiczowi. Duchowny nie krył swojego wzburzenia i jasno podkreślił, że to bzdura.

Zobacz też: Jeśli to zauważysz, to oznacza, że jesteś bardzo lubianą osobą. Ludzie darzą Cię ogromną sympatią. Prawda kryje się w tym obrazku

- Moim zdaniem mamy ufać Bogu, a nie wierzyć ludziom, którzy na podstawie przesądów mówią nam, co możemy, a co nie – powiedział. I dodał: – Pani jest wolna (…) powinna się pani kierować wolną wolą, nie tym, co powiedzą inni. Wolna wola powinna być ukierunkowana ufnością w Bogu. (...) Nie wiem skąd się wziął ten zabobon, ale on jest straszny – skwitował dosadnie ksiądz Piotr Jarosiewicz.

Szybko okazało się, że przesąd ten jest bardzo popularny, a komentarzach wiele kobiet zdradziło, że było im odradzane bycie matką chrzestną, gdy dowiedziały się, że są w ciąży. - Też miałam zostać matka chrzestną ale jak się dowiedzieli ze jestem w ciąży to zrezygnowali z tego - napisała jedna z użytkowniczek TikToka.

Sonda Wierzysz w przesądy? Tak! Sprawdzają się Tylko w niektóre Nie, wcale