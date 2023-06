Fotograf ślubny wyjawia znaki, po których widzi, że małżeństwo jest skazane na porażkę. Te 3 sygnały na weselu zwiastują rozwód

To najsmutniejsze imię dla dziewczynki. Może przynieść pecha i przyciągnąć nieszczęście w życiu. Oznacza "panią smutków"

Fotograf ślubny szybko rozpoznaje, czy małżeństwo przetrwa

Fotograf ślubny to bardzo odpowiedzialny zawód - ma ująć na zdjęciach całe piękno ślubu i wesela, tak aby para młoda po latach wracała do nich z sentymentem i wzruszeniem. Jednak jest też inna strona pracy fotografa - jest on w stanie dostrzec coś, czego inni uczestniczy wesela, mogą nie widzieć. Lata doświadczenia w zawodzie sprawiają, że fotograf ślubny łatwo rozpoznaje, czy dana para jest ze sobą szczęśliwa, czy raczej czeka ją rozwód. Shayla Herringto, fotograf ślubny z Arkansas w Stanach Zjednoczonych w mediach społecznościowych opowiedziała o trzech sygnałach podczas wesela, które jej zdaniem świadczą o tym, że małżeństwo nie przetrwa.

Sygnały, że para jest skazana na rozwód

Przede wszystkim ostrzeżeniem jest sytuacja, kiedy któreś z małżonków robi sobie dużo zdjęć wyłącznie z rodziną, bez partnera. - Możesz mieć kilka zdjęć sam na sam z rodzicami, ale robienie więcej niż trzech ujęć jest już trochę podejrzane - wyjaśnia fotografka. Kolejnym niepokojącym sygnałem jest zachowanie drużbów - jeśli druhna lub drużba skupia swoją uwagę wyłącznie na jednym z małżonków, może to świadczyć o braku sympatii wobec drugiego. Trzecim znakiem, który zdaniem fotografa ślubnego świadczy o tym, że parze grozi rychły rozwód, jest fakt, że podczas wesela nie spędzają czasu razem, a poświęcają go dla znajomych i swoich rodzin. W końcu to ich wielki dzień i powinni cieszyć się nim wspólnie.

