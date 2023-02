Ile twarzy widzisz na tym obrazku? Tylko nielicznym udaje się znaleźć wszystkie. Szybki test na inteligencję bije rekordy popularności w sieci

Horoskop szykuje olbrzymi huragan dla tego znaku zodiaku. Jego życie odmieni się na zawsze. Zmierzy się z własnymi demonami, a zwycięstwo nie jest przesądzone. To będzie armagedon

Test obrazkowy na inteligencję

W sieci co jakiś czas pojawiają się szybkie testy obrazkowe. Zadaniem niektórych z nich jest rozszyfrowanie w dosłownie kilka sekund osobowości człowieka. Inne testy ilustracyjne służą z kolei sprawdzeniu naszej spostrzegawczości i inteligencji. Najczęściej trzeba na nich znaleźć konkretny przedmiot lub osobę. Choć z pozoru wydaje się to proste, w rzeczywistości wymaga skupienia i doskonałej spostrzegawczości. Jakiś czas temu internautka wrzuciła na TikToka genialny test na spostrzegawczość. Mia Yilin prowadzi konto, na którym regularnie zamieszcza filmiki z różnego rodzaju testami obrazkowymi. Jeden z nich to zadanie tylko dla prawdziwych bystrzaków. Niewiele osób potrafi udzielić poprawnej odpowiedzi.

Ile twarzy widzisz na tym obrazku? Tylko bystrzaki znajdują wszystkie

TikTokerka zamieściła na swoim koncie ilustrację, która jest szybkim testem na inteligencję i spostrzegawczość. - Ile twarzy widzisz na tym obrazku? - pyta pod filmikiem jego autorka? Okazuje się, że niewiele osób potrafi udzielić prawidłowej odpowiedzi. Większość osób znajduje 5 twarzy. Przy większym skupieniu niektórzy odnajdują ich 7, a tylko nieliczni widzą 10 twarzy na tym obrazku. A Ty ile twarzy widzisz na obrazku? Uda Ci się znaleźć wszystkie?

i Autor: TikTok/ @mia_yilin Szybki test na spostrzegawczość

