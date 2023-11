Kalendarze adwentowe dla dorosłych. Umil sobie i partnerowi oczekiwanie do Bożego Narodzenia

Ta 96-latka na weselu została królową parkietu. Zawstydziła niejednego nastolatka. "Pokazała, co to znaczy dobrze się bawić"

Kalendarze adwentowe szturmem podbiły rynek i śmiało można powiedzieć, że zostały jednym z symboli przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Wszyscy miłośnicy tego wyjątkowego czasu w roku wiedzą, że codzienne otwieranie okienek kalendarza adwentowego z niewielkimi upominkami ma w sobie coś wyjątkowego i rewelacyjne wprowadza w nastrój Bożego Narodzenia. W sklepach znajdziesz dziesiątki wszelkiego rodzaju kalendarzy adwentowych.

Kalendarz adwentowy dla niej

Nuxe Kalendarz Prezentowy

Kalendarz adwentowy Nuxe zawiera mini produkty kultowych kosmetyków marki. Znajdziesz w nim 24 urzekające niespodzianki, które będą Cię zaskakiwać każdego dnia i umilą przedświąteczny czas. Kosmetyki umożliwią Ci stworzenie rytuału piękna i urzekną niezwykłymi zapachami. Kalendarz adwentowy Nuxe to znakomity pomysł na prezent dla samej siebie albo ukochanej osoby, który sprawi ogromną radość i zmieni pielęgnację w prawdziwą przyjemność. Dostępny w Super-Pharm w cenie 319,99 zł.

Kalendarz adwentowy dla niego

SOXO Kalendarz adwentowy z kolorowymi skarpetkami

Wyjątkowy kalendarz adwentowy kryje w sobie 12 par kolorowych skarpetek. Dobrej jakości materiał zapewni komfort i ciepło dla stóp

Kalendarze adwentowe dla par

Couples - kalendarz adwentowy

Couples kalendarz adwentowy na 24 dni grudniowych przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Każde okienko kryje w sobie ucztę dla ciała i ducha. Ten wyjątkowy kalendarz zawiera po 6 produktów dedykowanych dla kobiet i dla mężczyzn oraz 12 uniwersalnych produktów. Dostępny w Super-Pharm w cenie 75,99 zł

Satisfyer Kalendarz Adwentowy Deluxe 2023

To zdecydowanie najgorętszy kalendarz adwentowy na zimowy czas. Odkryj jego kuszące możliwości i ogromny potencjał sprawiania przyjemności. Niezwykłych wrażeń dostarczą: bestsellerowy masażer intymny Satisfyer Cutie Heart, bielizna niemieckiej marki Penthouse idealna na uwodzicielskie spotkanie pod jemiołą, świeczka do masażu, która rozpala zmysły, gadżety elektroniczne i nieelektroniczne do wszechstronnej symulacji, a także olejek do masażu, który zapewnia skuteczne odprężenie. Kalendarz został stworzony, by zaspokoić oczekiwania zarówno kobiet, jak i mężczyzn oraz pozwolić Wam odkryć nowe oblicze przyjemności razem lub w pojedynkę. Dostępny w Super-Pharm w promocyjnej cenie 299,99 zł (cena regularna to 499,99 zł).

