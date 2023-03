i Autor: Materiały prasowe Karin Ann

Karin Ann prezentuje nowy singiel! „if i fall for you” już w sieci!

Do sieci trafił właśnie najnowszy singiel Karin Ann - „if i fall for you”. Najnowsza premiera to nie tylko uczta dla ucha, ale także dla oka. Do utworu został wyprodukowany klip, który fabułą przypomina najlepsze amerykańskie seriale dla nastolatków.