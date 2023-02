Ma 25 lat i marzyła o roli gospodyni. Jej życie to gotowanie i sprzątanie dla męża. "Służę wszelkim jego potrzebom"

25-latka zrezygnowała z pracy, by usługiwać mężowi

W dzisiejszych czasach tradycyjny podział obowiązków odszedł w niepamięć. Kobiety, podobnie jak mężczyźni utrzymują rodziny i robią karierę, a panowie coraz częściej pomagają sprzątać dom i zajmują się dziećmi. Są jednak kobiety, które dobrze odnajdują się roli gospodyń i chcą temu właśnie poświęcić swoje życie. Tak jest w przypadku Estee Williams, która zrezygnowała z kariery zawodowej, by całkowicie poświecić się roli opiekunki domu. - Nie chciałam być kobietą, która cały dzień chodzi do pracy, a potem musi wracać do domu, żeby gotować i sprzątać - mówi kobieta, cytowania przez gazeta.pl. 25-letnia Estee poznała swojego męża w 2020 roku i niemalże od razu postanowiła zrezygnować ze studiów i poświecić się byciu gospodynią. - Nie dorastałam w tradycyjnym otoczeniu. Moi rodzice rozwiedli się, gdy byłam młoda, a moja mama walczyła o to, by związać koniec z końcem. Wiedziałam, że nie chcę tego dla siebie. Nie chciałam być kobietą, która cały dzień chodzi do pracy, a potem musi wracać do domu, żeby gotować i sprzątać. Marzyłam o pozostaniu w domu i posiadaniu partnera, który doceniłby moją rolę jako gospodyni domowej. Chciałam po prostu prostego i tradycyjnego życia - przyznaje kobieta.

Esteee Williams nie planuje już nigdy wracać do pracy i chce zawsze pozostać gospodynią. Jej celem jest ułatwianie życia mężowi, a w przyszłości wychowanie dzieci. Kobieta, jak każda przykładna gospodyni z lat 50-tych perfekcyjnie dba o dom i o siebie. Jak sama przyznała na sprzątaniu spędza około 5 godzin dziennie i służy wszystkim potrzebom swojego męża. Zawsze wygląda pięknie, ma ułożoną fryzurę i makijaż. Dba, by wszystko było na swoim miejscu, a jej mąż nie musiał nic robić. W domu czeka na niego ciepły obiad i zmysłowa żona.

