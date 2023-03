Magiczna data 25.03.2023. To najpotężniejsza wibracja, jaką możesz sobie wyobrazić. Ten dzień może rodzić agresję i powodować konflikty

Sobota, 25.03.2023 przyniesie kłótnie i awantury. Co ta data oznacza w numerologii?

Zgodnie z numerologią, każda data posiada swoją cyfrę i wibrację, która ją otacza. Jak się ją wylicza? To bardzo proste, należy dodać do siebie wszystkie cyfry z daty. W przypadku sobotniej daty będzie to następujące równanie" 2+5+3+2+2+3= 17, a następnie 1+7=8. Wynika z tego, że 25.03.2023 posiada wibracje numerologicznej 8. To jedna z najpotężniejszych cyfr w całym zestawieniu. Oznacza ona wielkie, niepohamowane emocji. Ósemka jest symbolem agresji i konfliktów. Tego dnia należy uważać na swoje słowa i starać się być spokojnym. Łatwo bowiem o awantury, które będą wybuchać z praktycznie niczego. 25.03.2023 możemy odczuwać buzujące w nas emocje i łatwo wybuchać. Wystarczy niewielka iskra, która może mieć kolosalne konsekwencje dla naszej przyszłości. Numerologiczna 8 to również przebojowość i odwaga. Jeżeli zaplanowałeś sobie na ten dzień ważne wydarzenia i zmiany w swoim życiu to numerologia będzie Cię wspierać. Pamiętaj jednak, by emocje nie wzięły nad Tobą góry. Data ta, to także dobry czas na wiosenne porządki. Numerologia mówi, że 25.03.2023 może być dniem pracowitości. Wibracje liczb dostarczą nam energię do działania i sprawią, że wszystko będzie się udawało. Planujesz wielkie sprzątanie? To jest dobry dzień. Tylko w międzyczasie nie pokłóć się z rodziną o to, kto lepiej zmywa naczynia.

