i Autor: unsplash.com zdjęcie ilustracyjne

Przesądy na szczęście

Magiczny rytuał na szczęście w miłości. Załóż to w noc sylwestrową. Staropolskie przesądy noworoczne zdradzą Ci patent na szczęście

Rytuały na miłość. Noc Sylwestrowa to czas szampańskiej zabawy podczas, której z przytupem wchodzimy w Nowy Rok i żegnamy stary. To także czas, kiedy warto przestrzegać kilku zasad, by przez kolejne dwanaście miesięcy nie opuściło nas szczęście. Panny niech nie zapominają o nowej bieliźnie na tą noc, koniecznie z metką. Zobacz, jakie są najpopularniejsze przesądy na Sylwestra. Znasz je wszystkie?