Marka WINIARY otworzyła jadłodzielnię w Warszawie

Lokalne działania mają znaczenie

W Polsce marnuje się około 5 mln ton żywności rocznie – program WINIARY „Pomagamy w gotowaniu i niemarnowaniu” jest odpowiedzią na ten problem. Marka pomaga konsumentom ograniczyć wyrzucanie jedzenia, dzieląc się z nimi praktycznymi wskazówkami czy przepisami, ale także zachęcając do przekazywania nadwyżek żywności potrzebującym. W tym celu WINIARY otwierają jadłodzielnie w różnych miastach w Polsce. 12 stycznia br., do użytku został oddany kolejny taki punkt marki – tym razem w Warszawie. W uroczystym otwarciu jadłodzielni udział wzięli: prezes Fundacji CHOPS – Roman Żarnecki, prezeska Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Monika Jagodzińska oraz przedstawiciel marki WINIARY – Szymon Ulkowski.

- Misją marki WINIARY jest pomaganie Polakom w codziennym gotowaniu. Robimy to od ponad 80 lat, tworząc najwyższej jakości produkty, dostosowując się do zmieniających się potrzeb naszych konsumentów, ale także dostarczając inspiracji na to, co przygotować na obiad każdego dnia. Myśląc o odpowiedzialnym podejściu do gotowania ważnym aspektem stała się dla nas walka z marnowaniem żywności, która ma bezpośredni wpływ na oszczędność pieniędzy, ale również zasoby planety. Robimy to edukując konsumentów w zakresie odpowiedniego planowania, przechowywania i gospodarowania żywnością, ale także przez popularyzowanie idei dzielenia się jedzeniem. Warszawska jadłodzielnia jest już dwunastym punktem, który udało nam się otworzyć od drugiej połowy 2021 roku. Cieszę się, że możemy rozwijać tę inicjatywę i również w stolicy będziemy mogli przyczynić się do ograniczania problemu marnowania żywności. Ze względu na dużą liczbę mieszkańców i lokalizację w niedalekiej odległości od Dworca Wileńskiego, liczymy że będzie cieszyła się ona dużym zainteresowaniem – podkreśla Szymon Ulkowski, Kierownik ds. e-Business i Komunikacji marki WINIARY.

Na wydarzeniu pojawiła się również Jagna Niedzielska, która od lat inspiruje konsumentów do bardziej odpowiedzialnych i zrównoważonych decyzji w kuchni.

- Niewykorzystane produkty, których termin przydatności się kończy, mogą posłużyć jako baza do innych potraw na kolejne dni. Na stronie internetowej www.winiary.pl dostępne są przygotowane przeze mnie przepisy w duchu „zero waste”, które pomagają tak planować menu, by nic się nie zmarnowało. A jeśli plany w międzyczasie się zmienią i zostaniemy z nadmiarem żywności, doskonałym pomysłem będzie podzielenie się nią w jadłodzielniach. Idea foodsharingu jest szczytna, a przy okazji dobra dla planety – mówi Jagna Niedzielska, ambasadorka marki WINIARY.

Jak działa jadłodzielnia?

Jadłodzielnia to sąsiedzki punkt nieodpłatnego dzielenia się żywnością. Każda z tworzonych przez WINIARY jadłodzielni zawiera lodówkę przeznaczoną do przechowywania produktów wrażliwych na temperaturę oraz regały i szafki na produkty suche. Zainteresowani mogą zostawiać żywność, której nie są w stanie wykorzystać, natomiast każdy potrzebujący, będzie mógł ją zabrać i zagospodarować według własnych potrzeb. Mieszkańcy Warszawy będą mogli dzielić się produktami codziennie. Punkt otwarty będzie w godzinach 8:00-22:00 każdego dnia.

Nowa jadłodzielnia nie powstałby bez wsparcia Fundacji CHOPS, której wolontariusze i partnerzy będą na co dzień doglądać punktu.

- Marnowanie żywności to duży problem w całej Polsce. Często wyrzucamy produkty, których nie zdążyliśmy zjeść na czas. A przecież dookoła jest mnóstwo potrzebujących osób, którym te produkty mogłyby pomóc, zanim przestaną nadawać się do spożycia. Jako Fundacja chcemy, aby lokalna społeczność miała możliwość sąsiedzkiego dzielenia się jedzeniem i wzajemnego wspierania, dzięki którym możemy jednocześnie ograniczyć marnowanie żywności. Zaangażowanie się we współpracę z marką WINIARY i wspólne otwieranie takich punktów w różnych miastach Polski umożliwia te działania. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego projektu – mówi Roman Żarnecki, Prezes Zarządu Fundacji CHOPS.

i Autor: Materiały prasowe WINIARY

