Masz w domu wycieraczkę? Te 3 przedmioty w mieszkaniu przynoszą pecha. Pozbądź się ich przed wiosną 2023

Te 3 przedmioty w domu przynoszą pecha

Wiele osób wierzących w przesądy uważa, że niektóre przedmioty są w stanie przynosić człowiekowi pecha. Wówczas najrozsądniejszą decyzją jest pozbycie się ich z otoczenia. Z racji tego, że wielkimi krokami zbliża się wiosną 2023, to warto zrobić gruntowne porządki przed 21 marca i usunąć niektóre rzeczy z domu, które mogą przyciągnąć pecha i złe moce. O które pechowe przedmioty chodzi? Są ich trzy: wycieraczka, stary zegar oraz poroże jelenia. Trzymane w mieszkaniu mogą ściągnąć nieszczęście na wszystkich domowników. Co więcej - jeśli chcesz w najbliższych miesiącach cieszyć się spokojem i szczęściem, pamiętaj o zrobieniu gruntownych porządków domowych w słoneczną pogodę.

Pechowe przedmioty w mieszkaniu, których trzeba pozbyć się przed wiosną 2023

Jednym z tych pechowych przedmiotów jest wycieraczka. Otóż wiosna jest od zawsze kojarzona z czymś nowym, co ma nadejść. Dawniej wierzono, że wycieraczka może przyciągnąć pecha do wszystkich domowników, gdyż gromadzi złą energię z jesieni oraz zimy. Dlatego najlepiej ją wyrzucić i wymienić na nową jeszcze przed rozpoczęciem wiosny. Przedmiotem, który przynosi pecha w domu, jest stary zegar. Według chińskiej tradycji Feng Shui zwiastują one chorobę, śmierć lub pecha. Trzecią rzeczą, której najlepiej się pozbyć z mieszkania, jeśli chce się uniknąć pecha i nieprzychylności losu, jest poroże jelenia. Choć obecnie jest ono raczej rzadko spotykaną ozdobą wnętrz, to może przyciągnąć pecha. Otóż rogi zwierząt są symbolem śmierci i okrucieństwa, bez względu na to, w jaki sposób trafiło ono w nasze ręce.

